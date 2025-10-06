قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر.. فيديو
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي .. رسائل الرئيس السيسي في الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلمة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة لعام ١٩٧٣. 

وفيما يلي أهم رسائل الرئيس السيسي في الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر:
 

-نحيي اليوم ذكرى يوم خالد في تاريخ الأمة يوم السادس من أكتوبر عام 1973

-يوم العبور في السادس من أكتوبر أضاف لمصر وللعرب جميعا فخرا ومجدا

-في ذلك اليوم وقف العالم احتراما وإجلالا لعظمة وإرادة المصريين ولوحدة القرار العربي

- نتوجه بتحية خالصة لروح القائد العظيم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام

- الرئيس الراحل أنور السادات قاد الأمة بحكمة وشجاعة نحو النصر والسلام

- نحيي قادة القوات المسلحة وجميع الضباط والجنود الذين لبوا نداء مصر في تلك اللحظة الفارقة من تاريخها

- نستحضر هذه الذكرى العظيمة لنستلهم منها الدروس والعبر

-ملحمة أكتوبر علمتنا أن النصر لا يمنح بل ينتزع

- التخطيط المحكم والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتماسك الجبهة الداخلية واليقين بنصر الله هي مفاتيح النصر

- نستمد من روح أكتوبر عزيمتنا لبناء مصر الجديدة التي تليق بمكانتها وتاريخها لتستحق أن تكون في مصاف الدول الكبرى

- نعمل بجد وإخلاص على بناء دولة قوية عصرية متقدمة تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء

-نبني مؤسسات راسخة ونطلق مشروعات تنموية عملاقة ونعيد رسم ملامح المستقبل لتكون مصر رائدة ومتقدمة ومؤثرة

- في ظل ما تمر به منطقتنا من أزمات متلاحقة فنحن بحاجة إلى استدعاء مبادئ نصر أكتوبر وتطبيقها كنهج راسخ في حياتنا

-الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي ما يتطلب أن نكون على قدر المسؤولية ونستلهم من روح أكتوبر ما يعيننا على تجاوز التحديات

- مصر وإسرائيل خاضتا حروبا عسكرية ضارية دفع فيها الطرفان أثمانا فادحة من الدم والدمار

-كان للعداء بين مصر وإسرائيل أن يستمر لولا بصيرة الرئيس السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية وقتها والوساطة الأمريكية

-لكي يكتب للسلام البقاء لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف لا أن يفرض فرضا

- السلام بين مصر وإسرائيل لم يكن مجرد اتفاق بل كان تأسيسا لسلام عادل رسخ الاستقرار

-السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة

- السلام الذي يفرض بالقوة لا يولد إلا احتقانا والسلام الذي يبنى على العدل يثمر تطبيعا حقيقيا وتعايشا مستداما بين الشعوب

- أوجه التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مبادرته التي تسعى لوقف إطلاق النار في غزة

-وقف إطلاق النار في غزة وبدء مسار يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية يعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو السلام الدائم

-المصالحة لا المواجهة هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل آمن لأبنائنا

-أشدد على أهمية الحفاظ على منظومة السلام التي أرستها الولايات المتحدة منذ السبعينيات كإطار استراتيجي للاستقرار الإقليمي

- توسيع نطاق منظومة الاستقرار لن يكون إلا بتعزيز ركائزها على أساس العدل وضمان حقوق شعوب المنطقة في الحياة

-أطمئن الشعب المصري بأن الجيش قائم على رسالته في حماية بلده والحفاظ على حدودها ولا يهاب التحديات

-جيشنا جيش وطني من صلب الشعب المصري يقف سدا منيعا أمام الصعاب والتهديدات

- أجدد التحية للقوات المسلحة وللشهداء الأبرار الذين رووا تراب الوطن بدمائهم الطاهرة

السيسي الذكرى الثانية والخمسين أكتوبر رسائل الرئيس السيسي

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

