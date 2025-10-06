اشترى له والده دراجة جديدة فمات بها في حادث.. مأساة عبد الله طالب الصف الأول الإعدادي في المنوفية

شيع العشرات من أهالي عزبة ابو النرش بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثمان الطالب عبد الله بالصف الأول الإعدادي لقي مصرعه في حادث أثناء عودته من أحد الدروس مستقلا دراجة.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الطفل وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية الذين أكدوا أن الطفل كان عائدا من الدرس ودهسه تروسيكل أثناء استقلاله دراجة بجوار كوبري الشنوفي.

وتابع الأهالي أن والد الطفل اشتري له الدراجة من أجل الذهاب بها الي الدروس وتهون عليه مشقة السير علي قدمه ولكن سقط الطفل قتيلا من أعلي دراجته.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع طفل في حادث بجوار كوبري الشنوفي.

بالانتقال تبين مصرع الطفل عبد الله طالب بالصف الأول الاعدادي أثناء عودته من الدرس مستقلا دراجة صدمه تروسيكل مما ادي الي مصرعه في الحال.