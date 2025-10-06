قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اشترى له والده دراجة جديدة فمات بها في حادث.. مأساة عبد الله طالب الصف الأول الإعدادي في المنوفية

مصرع طالب في المنوفية
مصرع طالب في المنوفية
مروة فاضل

شيع العشرات من أهالي عزبة ابو النرش بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثمان الطالب عبد الله بالصف الأول الإعدادي لقي مصرعه في حادث أثناء عودته من أحد الدروس مستقلا دراجة.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الطفل وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية الذين أكدوا أن الطفل كان عائدا من الدرس ودهسه تروسيكل أثناء استقلاله دراجة بجوار كوبري الشنوفي.

وتابع الأهالي أن والد الطفل اشتري له الدراجة من أجل الذهاب بها الي الدروس وتهون عليه مشقة السير علي قدمه ولكن سقط الطفل قتيلا من أعلي دراجته.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع طفل في حادث بجوار كوبري الشنوفي.

بالانتقال تبين مصرع الطفل عبد الله طالب بالصف الأول الاعدادي أثناء عودته من الدرس مستقلا دراجة صدمه تروسيكل مما ادي الي مصرعه في الحال.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حادث اشمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

سيارات هاتشباك للبيع

منها جيتز وجوك .. سيارات هاتشباك للبيع سعرها 450 ألف جنيه

جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II

تعرف على جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II الكلاسيكية

محمول جديد

vivo تطلق هاتف V60 Lite الجديد .. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد