انتخابات النواب 2025.. 5 توصيات عاجلة من الائتلاف المصري لحقوق الإنسان
انفوجراف.. نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه سيناء ومدن القناة
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي

أكدت مصادر حزبية، لـ" صدى البلد  "، أن حزب المصريين الأحرار  يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في أغلب دوائر الجمهورية علي النظام الفردي، مشيرة إلى أن الحزب سيدفع بمرشحين في العديد من المحافظات على المقاعد الفردية، وفق معايير دقيقة تقوم على الشفافية والنزاهة والالتزام الكامل بلوائح الحزب.

وقالت المصادر لـ “صدى البلد”  إن الحزب انتهى من وضع آليات تقييم شاملة، جرى تنفيذها من خلال الأمانة العامة ومكتب رئيس الحزب، لاختيار أفضل المرشحين من بين أعضاء الحزب فقط، دون اللجوء إلى مرشحين من خارجه، في خطوة تعكس التزام الحزب بثوابته ومبادئه التنظيمية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها فان  سلطان الشيخ، أمين الحزب بمحافظة مطروح وعضو الهيئة العليا، سوف يخوض انتخابات البرلمان المقبلة فردي عن دائرة مطروح ،مؤكدًا أن جميع استمارات الترشح التي أُعدت جاءت لأعضاء الحزب فقط، بعد عملية تقييم دقيقة شملت جميع المحافظات.

وأضافت أن عملية التقييم اعتمدت على ثلاثة معايير أساسية وسبعة عناصر اختيار تفصيلية، من أبرزها:مدى الأرضية الشعبية والتفاعل داخل الدائرة، والانتماء الوطني والمواقف الحزبية الثابتة، والالتزام اللائحي والشفافية والنزاهة، إلى جانب دراسة طبيعة كل دائرة وخصائصها والتواجد الجماهيري للمرشح، وقياس مدى توافق رؤية المرشح لخدمة دائرته مع البرنامج العام للحزب.

 الكرسي النيابي وسيلة لخدمة الوطن


وأشارت المصادر  إلى أن الحزب يؤمن بأن الكرسي النيابي وسيلة لخدمة الوطن وليس غاية شخصية، مؤكدًا: "في المصريين الأحرار لا نبيع الكراسي ولا نمنحها للمزايدين، فمبدأنا أن حصانة النائب تكون تحت قبة البرلمان فقط."

وشددت على أن الحزب، الذي كان صاحب الأغلبية في برلمان 2015، ما زال يؤدي دوره الوطني والسياسي خدمة لمصر في كل الأحوال، سواء من موقع القيادة أو من خلف الصفوف، مضيفًا: "نحن حزب لا يحتاج إلى من يزايد على وطنيته... لا مجال للمغالاة، ونقطة ومن أول السطر."

