تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025

في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الجدول الزمني الكامل للمرحلة الأولى من الانتخابات، محددةً مواعيد التصويت داخل مصر وخارجها، إلى جانب الشروط والإجراءات المنظمة لعملية الترشح.

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، على أن تجرى عملية التصويت داخل البلاد يومي 10 و11 نوفمبر، فيما سيتم إعلان النتائج الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وحدد قانون مجلس النواب الشروط والمستندات الواجب توافرها لخوض المنافسة، وفي مقدمتها إيداع مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه، إلى جانب تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، والمستندات التعليمية والطبية، تمهيدًا لفحصها من اللجان المختصة قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

وتشمل الشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح المستندات المطلوبة، طلب الترشح على النموذج المعد من الهيئة، وبيان السيرة الذاتية متضمنا المؤهلات العلمية والخبرة العملية، وصحيفة الحالة الجنائية للتأكد من خلو السجل من السوابق، إضافة إلى بيان الانتماء السياسي، وإقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.

كما يشترط تقديم شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة الابتدائية، إلى جانب وجود حساب شخصي بأحد البنوك المصرية، وكشف طبي صادر عن مستشفى معتمد من وزارة الصحة، فضلًا عن أي مستندات أخرى قد تحددها الهيئة.

وفيما يتعلق بخطوات التقديم، يتوجه المرشح أولا إلى مقر اللجنة المختصة بالمحافظة لتسليم طلب الترشح مرفقا بكافة المستندات المطلوبة، ثم يسدد مبلغ التأمين ويحصل على إيصال رسمي.

وتقوم لجان الفحص بمراجعة الأوراق للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، يليها إعلان القوائم الأولية للمرشحين مع إتاحة فترة محددة لتلقي الطعون.

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، تعلن القوائم النهائية للمرشحين، ليبدأ بعدها رسميا موسم الدعاية الانتخابية وفقا للضوابط المقررة.