قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصديري الصناعات الغذائية: دعم الدولة وراء فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الجدول الزمني الكامل للمرحلة الأولى من الانتخابات، محددةً مواعيد التصويت داخل مصر وخارجها، إلى جانب الشروط والإجراءات المنظمة لعملية الترشح.

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، على أن تجرى عملية التصويت داخل البلاد يومي 10 و11 نوفمبر، فيما سيتم إعلان النتائج الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وحدد قانون مجلس النواب الشروط والمستندات الواجب توافرها لخوض المنافسة، وفي مقدمتها إيداع مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه، إلى جانب تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، والمستندات التعليمية والطبية، تمهيدًا لفحصها من اللجان المختصة قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

وتشمل الشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح المستندات المطلوبة، طلب الترشح على النموذج المعد من الهيئة، وبيان السيرة الذاتية متضمنا المؤهلات العلمية والخبرة العملية، وصحيفة الحالة الجنائية للتأكد من خلو السجل من السوابق، إضافة إلى بيان الانتماء السياسي، وإقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.

كما يشترط تقديم شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة الابتدائية، إلى جانب وجود حساب شخصي بأحد البنوك المصرية، وكشف طبي صادر عن مستشفى معتمد من وزارة الصحة، فضلًا عن أي مستندات أخرى قد تحددها الهيئة.

وفيما يتعلق بخطوات التقديم، يتوجه المرشح أولا إلى مقر اللجنة المختصة بالمحافظة لتسليم طلب الترشح مرفقا بكافة المستندات المطلوبة، ثم يسدد مبلغ التأمين ويحصل على إيصال رسمي.

وتقوم لجان الفحص بمراجعة الأوراق للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، يليها إعلان القوائم الأولية للمرشحين مع إتاحة فترة محددة لتلقي الطعون.

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، تعلن القوائم النهائية للمرشحين، ليبدأ بعدها رسميا موسم الدعاية الانتخابية وفقا للضوابط المقررة.

انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025 مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ترشيحاتنا

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

فيديو

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: اللوجستيات الزراعية.. طريق مصر الذهبي نحو أسواق العالم

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

المزيد