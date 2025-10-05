قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
برلمان

سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لإنقاذ الفلاح المصري ودعم الزراعة الوطنية

فريدة محمد

تقدَّم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل موجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍّ من وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، المالية، والتنمية المحلية بشأن سياسات الحكومة لدعم القطاع الزراعي بصفة عامة وصغار المزارعين بصفة خاصة.

وأكد "شمس الدين" في سؤاله أن الزراعة المصرية تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومع ذلك فإن الفلاح المصري وصغار المزارعين يعانون من تحديات متراكمة أبرزها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وصعوبة الحصول على الأسمدة، وغياب الإرشاد الزراعي الفعال، وتذبذب أسعار المحاصيل، الأمر الذي يهدد الاستقرار الزراعي.

 وتسائل : متى ستعلن الحكومة خطة واضحة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مخفضة لصغار المزارعين؟ وكيف تضمن الدولة وضع أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة لتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح؟ وما سبب استمرار نقص الأسمدة أو ارتفاع أسعارها رغم الدعم الحكومي المعلن؟ وأين خطة الحكومة لإحياء الإرشاد الزراعي وتدريب المزارعين على أساليب الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية؟ ولماذا لا توجد آلية ملزمة لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة تحمي الفلاح من جشع الوسطاء والسماسرة؟

وطالب النائب شمس الدين بتخصيص صندوق دعم صغار المزارعين يموَّل من الموازنة العامة لتغطية فارق أسعار مستلزمات الإنتاج ، وتحديد أسعار استلام عادلة للمحاصيل الاستراتيجية قبل بداية الموسم الزراعي تضمن للفلاح هامش ربح مناسب وإطلاق برنامج قومي لإحياء الإرشاد الزراعي يوفّر خبراء في كل قرية لمتابعة المزارعين وتدريبهم مع التوسع في منظومات الري الحديث بدعم حكومي يصل إلى 50% على الأقل من تكلفة التحويل للنظم الحديثة ، مؤكداً على ضرورة إنشاء بورصة زراعية إلكترونية قومية لتسويق المنتجات الزراعية بشكل مباشر بين المزارع والمستهلك أو المصدر بعيدًا عن الوسطاء.

رئيس مجلس الوزراء الحكومة القطاع الزراعي المزارعين سؤال عاجل

المزيد