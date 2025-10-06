قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
مجددًا.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المالية| تفاصيل
بالصور

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

رنا عصمت

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، رفقة زوجها المخرج أحمد جمال على هامش حضور العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢ الذى يعرض اليوم الأحد فى إحدى المولات الشهيرة.

تفاصيل إطلالة رانيا يوسف رفقة زوجها..

وتألقت رانيا يوسف، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال توب باللون البنفسجى ونسقت معه بنطلون جينز فاتح.

واعتمدت على بشرتها  الطبيعية ووضعت بعض مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة، وقامت بترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد رانيا يوسف، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها ، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ويعرض الجزء الثاني من فيلم هيبتا بعد حوالي 8 سنوات من النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول عند طرحه عام 2016، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين الذين كانوا ومازالوا نجوم شباك التذاكر وأبطال الدراما الناجحة.

وتغير فريق أبطال فيلم هيبتا في الجزء الثاني لتغير الأحداث رغم وجود نفس المخرج والمؤلف ولكن الحبكة الدرامية مختلفة.

