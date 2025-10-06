بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، رفقة زوجها المخرج أحمد جمال على هامش حضور العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢ الذى يعرض اليوم الأحد فى إحدى المولات الشهيرة.

تفاصيل إطلالة رانيا يوسف رفقة زوجها..

وتألقت رانيا يوسف، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال توب باللون البنفسجى ونسقت معه بنطلون جينز فاتح.

واعتمدت على بشرتها الطبيعية ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، وقامت بترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد رانيا يوسف، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها ، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ويعرض الجزء الثاني من فيلم هيبتا بعد حوالي 8 سنوات من النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول عند طرحه عام 2016، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين الذين كانوا ومازالوا نجوم شباك التذاكر وأبطال الدراما الناجحة.

وتغير فريق أبطال فيلم هيبتا في الجزء الثاني لتغير الأحداث رغم وجود نفس المخرج والمؤلف ولكن الحبكة الدرامية مختلفة.