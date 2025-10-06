قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا
تويوتا
عزة عاطف

انتشرت السيارات المزودة بأنظمة هجينة خفيفة بجهد 48 فولت في الأسواق العالمية، لتقدم كخيار يحسن الكفاءة دون تعقيد الأنظمة الهجينة الكاملة في السنوات الأخيرة. 

وأكدت شركة تويوتا أن هذا النظام لا يُصنف كـ"هجين" بالمعنى الحقيقي، بل هو مجرد نظام دعم كهربائي محدود لا يوفر قيادة كهربائية مستقلة.

الفرق بين النظام الهجين ونظام 48 فولت

وعلى عكس السيارات الهجينة التقليدية أو القابلة للشحن (Plug-in Hybrid)، لا يستطيع نظام 48 فولت تشغيل السيارة بالطاقة الكهربائية وحدها.

يعمل النظام عادةً كمزيج بين مولد ومحرك بدء تشغيل، مما يسمح بتحسينات بسيطة في كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وبالتالي، يراه خبراء تويوتا أقرب إلى نظام مُساعد للمحرك وليس بديلاً حقيقياً له.

تويوتا تنتقد استخدام مصطلح هجين بشكل تجاري

أوضح “شون هانلي” رئيس المبيعات والتسويق في تويوتا أستراليا، أن بعض الشركات تستخدم مصطلح "هجين" في حملاتها التسويقية لأنظمة 48 فولت بشكل مضلل.

وقال لموقع Drive: “لقد لاحظت استخدام التكنولوجيا الهجينة بطرق مختلفة في التسويق خلال السنوات الأخيرة. تويوتا ستوضح تمامًا الفرق بين الأنظمة الهجينة الحقيقية وأنظمة 48 فولت المساعدة.”

وأضاف أن الشركة ترى من واجب مصنعي السيارات أن يكونوا واضحين مع المستهلكين بشأن طبيعة هذه الأنظمة والفوارق الجوهرية في الأداء والكفاءة.

ورغم حرص تويوتا على التوضيح في أستراليا، فإن الرسالة تختلف في أوروبا.

ففي الأسواق الأوروبية، تسوق نسخة هايلكس 48 فولت تحت اسم "هايلكس هايبرد 48 فولت".

هذا التباين في التسويق يعكس اختلاف استراتيجيات الشركة بين الأسواق، رغم أن التقنية واحدة في جوهرها.

ترى تويوتا أن أنظمة 48 فولت ليست هجينة فعلية، بل مجرد وسيلة لتحسين الكفاءة التشغيلية دون الاعتماد على الطاقة الكهربائية في القيادة.

ويبدو أن المعركة بين الدقة التقنية والتسويق التجاري ستبقى مستمرة في عالم السيارات الحديثة.

تويوتا تويوتا هايبرد هايلكس 2025 تويوتا لاند كروزر سيارات هجينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

سيد عبدالحفيظ

سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محمد رمضان

ادخلوها آمنين.. محمد رمضان يحيي الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

ضياء الميرغني يكشف لأول مرة أسرارا عن طفولته ودخوله عالم الفن | خاص

سلوى عثمان

الممر والسادات والرصاصة.. سلوي عثمان: تقديم أعمال عن حرب أكتوبر مهم للأجيال القادمة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد