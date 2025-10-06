تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة

تنطلق الخميس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، التي تُقام خلال الفترة من التاسع وحتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري، في حدث هو الأول من نوعه داخل القارة الأفريقية.

ومن المنتظر أن تبدأ فعاليات البطولة يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر بمنافسات الناشئين والناشئات وتستمر على مدار يومين على أن تبدأ منافسات الكبار يوم 11 أكتوبر وحتى 17 من نفس الشهر فيما تختتم البطولة بمنافسات الفرق يوم 18 أكتوبر.

وتبدأ فعاليات الناشئين في اليوم الأول للبطولة حيث تُقام منافسات السيدات في أوزان 41 كجم و45 كجم و50 كجم و55 كجم، بينما يشارك الرجال في أوزان 49 كجم و54 كجم و59 كجم و65 كجم.

وفي اليوم التالي تُستكمل منافسات الناشئين، وتُقام للسيدات أوزان 61 كجم و67 كجم و73 كجم و79 كجم و86 كجم، وللرجال أوزان 72 كجم و80 كجم و88 كجم و97 كجم و107 كجم وفوق 107 كجم.

أما منافسات الكبار، فتبدأ يوم السبت بمنافسات الرجال في وزن 80 كجم، وبمنافسات السيدات في وزني 50 كجم و79 كجم فيما تُستكمل البطولة يوم الأحد بمسابقات رجال 88 كجم ورجال 59 كجم وسيدات 55 كجم.

وتقام يوم الاثنين مسابقات رجال 72 كجم ورجال 65 كجم وسيدات 73 كجم، والثلاثاء مسابقات رجال 54 كجم وسيدات 45 كجم وسيدات 41 كجم فيما تقام الأربعاء منافسات سيدات 61 كجم و67 كجم ورجال 49.

وتستأنف المنافسات يوم الخميس بمسابقة رجال 97 كجم ورجال 107 كجم وسيدات فوق 86 كجم على أن تنتهي منافسات الكبار يوم الجمعة بمسابقات سيدات 86 كجم ورجال فوق 107 كجم، فيما تُختتم البطولة بشكل كامل يوم السبت بإقامة منافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، تليها مراسم التتويج والختام.

ومن المنتظر أن يشارك من مصر في البطولة 54 لاعبًا ولاعبة بواقع 21 لاعبًا ولاعبة في الناشئين والناشئات و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.