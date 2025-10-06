قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
يسري غازي

نجح فريق بيراميدز في حسم بطاقة التأهل لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الجيش الرواندي، عقب الفوز اليوم بمباراة الإياب بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدور التمهيدي من البطولة. 



أفتتح أهداف فريق بيراميدز مصطفى زيكو في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، من خطأ دفاعي داخل منطقة جزاء الجيش الرواندي.



الهدف الثاني أحرزه أحمد عاطف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.



وأختتم أهداف الفريق السماوي محمد حمدي من خطا دفاعي استغله لاعب بيراميدز ووضع الكرة بسهولة في شباك الجيش الراوندي.



وتأهل فريق الكرة الأول لـ نادي بيراميدز لمواجهة نظيره فريق التأمين الأثيوبي في دور الـ 32 حيث تقام مباراة الذهاب في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية يوم 25 أكتوبر على يقام لقاء الإياب بالقاهرة يوم 30 من ذات الشهر. 

 

تشكيل بيراميدز 



أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله في مواجهة الجيش الراوندي، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من دوري الأبطال بعد الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل في كيجالي.حراسة المرمى: أحمد الشناويخط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد ساميخط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - بلاتي توريه - مصطفى فتحيخط الهجوم: فيستون ماييليويتواجد على مقاعد البدلاء:محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمديموعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي والذي يجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء السبت ١٨ أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.



وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.



ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.

 

بيراميدز الجيش الرواندي دوري أبطال إفريقيا بطل إثيوبيا مصطفى زيكو

