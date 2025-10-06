سر نكهة الكريمة الغنية.. طريقة عمل شوربة البطاطس والمشروم

هل انت من عشاق تناول الشوربة؟ هل تبحثين عن وصفة جديدة ذات قيمة غذائية كبيرة، إليك سر النكهة الكريمية الغنية طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم كما لم تذقها من قبل.

تقدم الشيف أسماء محمود طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة .

المكونات لعمل شوربة البطاطس بالكريمة

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 كوب مشروم فطر طازج، مقطع شرائح

1 بصلة صغيرة، مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

2 كوب مرق دجاج أو خضار

1 كوب كريمة طبخ

نصف كوب حليب اختياري لتخفيف القوام

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب اختيارية

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة

في قدر عميق، سخّن الزبدة مع زيت الزيتون، ثم أضف البصل المفروم وشوّحه حتى يذبل.

أضف الثوم المهروس وحرّك لمدة دقيقة، ثم أضف شرائح المشروم.

اترك المزيج على نار متوسطة حتى يُصبح المشروم ذهبي اللون وتتصاعد رائحته الشهية.

أضف مكعبات البطاطس إلى القدر، ثم صبّ مرق الدجاج أو الخضار.

اترك الخليط حتى يغلي، ثم خفّف النار واتركه لمدة 15–20 دقيقة حتى تنضج البطاطس تمامًا.

بمجرد نضج البطاطس، استخدم الخلاط اليدوي أو انقل المزيج إلى خلاط كهربائي واطحنه حتى تحصل على قوام ناعم وكريمي.

ملاحظة: يمكنك ترك القليل من قطع المشروم دون طحن إذا كنت تفضل بعض القوام في الشوربة.

أعد الشوربة إلى القدر، ثم أضف الكريمة، والحليب إذا رغبت بتخفيف السماكة.

تبّل بالملح، الفلفل الأسود، ورشة من جوزة الطيب.

اترك الشوربة تغلي لمدة 5 دقائق إضافية حتى تتجانس النكهات.

للتقديم:

قدّم الشوربة ساخنة، وزيّن الوجه ببعض من البقدونس المفروم أو رشة فلفل أسود.

يمكنك أيضًا تقديمها مع خبز محمّص بالزبدة أو قطع التوست المحمّر.

نصيحة ذهبية:

إذا أردت طعمًا أغنى، يمكنك إضافة القليل من الجبن الكريمي أو جبن الشيدر المبشور أثناء مرحلة الخلط.

لماذا ستعشق هذه الوصفة؟

