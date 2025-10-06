أحمد موسي يشكر الرئيس السيسي على دعمه خالد العناني في انتخابات اليونسكو

تقدم الإعلامي أحمد موسى بالتهنئة إلى الدكتور خالد عناني بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمه اليونسكو كأول مصري وعربي يحسم المنصب.

وقدم الإعلامي أحمد موسى في خلال برنامجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدكتور خالد عناني لوصول لهذا المنصب.

كما تقدم أحمد موسى بالشكر إلى الدول العربية الشقيقة التي دعمت الدكتور خالد عناني والدول الإفريقية التي دعمته أيضا خلال ترشحه لمنصب اليونسكو.

فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

أعلن سفير مصر في باريس السفير علاء يوسف، فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة بمنصب مدير عام اليونسكو.

وكتب السفير المصري في فرنسا عبر صفحته بـ"فيسبوك" : "فى يوم النصر .. ألف مبروك لمصر فوزها بمنصب مدير عام اليونسكو .. الدكتور خالد العنانى يكتسح الانتخابات بعدد غير مسبوق من الأصوات".