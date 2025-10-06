أحمد موسى في ذكرى نصر أكتوبر: وطن عظيم يستحق التضحيات

هنأ الاعلامي احمد موسى الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد، والتي تحل اليوم الاثنين 6 أكتوبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي اكس.





وكتب أحمد موسي :" السبت ٦ أكتوبر١٩٧٣

بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله

بسم الله أذن وكبر بسم الله بسم الله

نصرة لبلدنا .. بسم الله بسم الله

سينا يا سينا .. بسم الله بسم الله

ادينا عدينا .. بسم الله بسم الله

ماقدروا علينا .. بسم الله بسم الله

الله أكبر أذن وكبر

وقول يا رب النصرة تكبر

بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله..

واحدة من أجمل أغنيات نصر أكتوبر المجيد.





وتابع : ومع الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الخالد وقبل ٥٢ عاما كان أبطال الجيش العظيم يستعدوا لكتابة التاريخ ، إنه يوم العبور ، يوم الكرامة ، يوم الفخر ، يوم النصر ، يوم سحق العدو الصهيونى ، يوم قطع الذراع الطولى للعدو وتدمير أسطورته ، يوم ٦ أكتوبر ٧٣ ، أول نصر يتحقق على العدو الصهيونى ، تحية لروح الشهيد البطل الرئيس أنور السادات صاحب قرار الحرب وإسترداد الأرض العزيزة علينا سيناء ،

واضاف :الرجل الذى قال سنحارب ونسترد أرضنا ونفذ ما وعد به شعبه ، وتحية لأرواح الأبطال الذين رحلوا عن دنيانا وشاركوا فى ملحمة النصر العظيم ويسجل التاريخ بطولاتهم بأحرف من نور : الرئيس البطل حسنى مبارك قائد سلاح الجو الذى فتح أبواب النصر بالضربة الجوية التى أفقدت العدو توازنه وشلت قدراته كاملة ،

واكمل : المشير أحمد إسماعيل على وزير الحربية والعقل المخطط للعبور ، والمشير محمد عبد الغنى الجمسى الذى لعب دورا عظيما خلال الاعداد للحرب وحتى تحقيق النصر والفريق سعد الشاذلى رئيس الأركان والفريق محمد على فهمى قائد الدفاع الجوى والفريق فؤاد ذكرى قائد القوات البحرية.

واتم : وباقى قادة ومقاتلى أكتوبر ،هؤلاء الأبطال الذين صنعوا المجد ، وتحية لكل الأبطال الذين مازالوا على قيد الحياة متعهم الله بوافر الصحة، ورحم الله شهداء مصر الأبرار ممن ضحوا بأرواحهم دفاعا عن وطن عظيم يستحق التضحيات .كل عام ومصر وقواتنا المسلحة ورجالها الأبطال بخير ودائما منصورين ومدافعين عن أمن الوطن وحدوده من أى تهديدات …عاش الجيش المصرى عاااش