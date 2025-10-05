قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
برلمان

حزب المؤتمر: نصر أكتوبر تجسيد لإرادة أمة .. وروح النصر تتجدد في معركة البناء والتنمية

رضا فرحات
رضا فرحات

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل رمزا خالدا للإرادة المصرية الصلبة التي لا تلين، وتجسيدا لقدرة هذا الشعب العظيم على تحويل المحن إلى منجزات، والانكسار إلى انتصار وسيبقي هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ الأمة، حينما أثبت المصريون للعالم أن إرادتهم قادرة على صنع المستحيل واستعادة الكرامة والعزة الوطنية.

وأشار الدكتور فرحات في بيان صادر عنه إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، على جهود القوات المسلحة في دعم ركائز الأمن والاستقرار، يعكس رؤية شاملة للأمن القومي لا تقتصر على حماية الحدود فقط، بل تمتد لتعزيز التنمية المستدامة ودعم مؤسسات الدولة المدنية ومساندة المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أن القوات المسلحة اليوم، كما كانت في أكتوبر، هي درع الوطن وسنده في مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن استعراض الفريق أول عبد المجيد صقر للمهام الحالية للقوات المسلحة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، يبرهن على يقظة الدولة المصرية وإدراكها العميق لطبيعة التهديدات المحيطة بالمنطقة، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية مشيرا إلى أن مصر تمارس سياساتها بثبات وواقعية، وتوازن بين مقتضيات الردع العسكري ومتطلبات الاستقرار والتنمية، كما أشاد بتوجيه الرئيس في ختام الاجتماع بتحية أرواح الشهداء، مؤكدا أن ذلك يعد تجديدا للعهد بأن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا من أجلها، وأن ما تنعم به البلاد اليوم من استقرار وازدهار هو ثمرة تضحيات رجال القوات المسلحة عبر العقود.

وأوضح الدكتور فرحات أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد إنجاز عسكري، بل كان انتصارا شاملا لإرادة الأمة ووحدتها، حيث تلاحم الجيش والشعب في ملحمة بطولية فريدة أثبتت أن المصريين عندما يتوحدون خلف هدف وطني لا يمكن لقوة في العالم أن تنتصر عليهم.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن روح أكتوبر كانت وستظل مصدر إلهام دائم في مواجهة التحديات، سواء في معارك الدفاع عن الوطن أو في معركة التنمية التي تخوضها الدولة اليوم و أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش امتدادا لتلك الروح التي صنعت النصر، حيث تخوض معركة البناء والتطوير بنفس العزيمة التي خاض بها أبطالنا معركة التحرير، من أجل إقامة دولة قوية حديثة تقوم على العلم والعمل، وتستمد من بطولات الماضي قوة تدفعها نحو المستقبل بثبات وثقة.

وشدد الدكتور رضا فرحات على أن ذكرى أكتوبر ستبقى رمزا للعزة الوطنية ومصدر إلهام للأجيال الجديدة، ودليلا على أن مصر قادرة، بوحدتها وقيادتها وجيشها وشعبها، على تجاوز التحديات ومواصلة مسيرة العطاء والبناء، لأن الإرادة المصرية ببساطة لا تعرف المستحيل.

رضا فرحات حزب المؤتمر العلوم السياسية انتصارات السادس من أكتوبر

