قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
برلمان

مطالب برلمانية للمحافظين بالتحرك لإنقاذ المتضررين من ارتفاع منسوب مياه النيل

فريدة محمد

وجّه الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب نداءً عاجلًا إلى جميع المحافظين، بضرورة التحرك السريع لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم المساعدات الأولية والفورية للمتضررين من غمر فيضان النيل خاصة أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم هي أولوية وطنية قصوى ، مؤكداً أن تكليفات رئيس الوزراء واضحة وصريحة بضرورة التدخل الفوري لدعم الأسر المتضررة من غمر مياه النيل.

وطالب الدكتور محمد سليم فى بيان له أصدره اليوم من المحافظين تشكيل لجان ميدانية عاجلة لرصد حجم الأضرار في القرى والمراكز المتضررة وتقديم تقارير يومية إلى مجلس الوزراء وإقامة حواجز وسواتر ترابية دائمة على ضفاف النيل في المناطق الأكثر عرضة للغمر، مع تحديث خرائط المخاطر سنويًا مع توسيع وتدعيم شبكات الصرف المائي في القرى المطلة على النيل لتصريف الفائض بسرعة وتقليل الأضرار ، مشيراً الى ضرورة إعداد خطط إخلاء مسبقة بالتنسيق مع أجهزة الدفاع المدني في القرى والمراكز القريبة من مجرى النهر.

كما طالب الدكتور محمد سليم بإطلاق حملات توعية مجتمعية للأهالي حول سلوكيات التعامل مع الفيضان، وأماكن مراكز الإيواء وخطوط الطوارئ واستخدام تقنيات الإنذار المبكر (أجهزة قياس منسوب المياه وأبراج مراقبة) لتحديد مناطق الخطر وإبلاغ الأهالي قبل حدوث الغمر مشددًا على أن سرعة التدخل هي الضمان الحقيقي لحماية المواطنين وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المساعدات الأولية غمر مياه النيل المحافظين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

بـ 20 ألف جنيه.. هنا الزاهد تثير الجدل بفستان جريء في شوارع باريس

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

