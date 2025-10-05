مطالب برلمانية للمحافظين بالتحرك لإنقاذ المتضررين من ارتفاع منسوب مياه النيل

وجّه الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب نداءً عاجلًا إلى جميع المحافظين، بضرورة التحرك السريع لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم المساعدات الأولية والفورية للمتضررين من غمر فيضان النيل خاصة أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم هي أولوية وطنية قصوى ، مؤكداً أن تكليفات رئيس الوزراء واضحة وصريحة بضرورة التدخل الفوري لدعم الأسر المتضررة من غمر مياه النيل.

وطالب الدكتور محمد سليم فى بيان له أصدره اليوم من المحافظين تشكيل لجان ميدانية عاجلة لرصد حجم الأضرار في القرى والمراكز المتضررة وتقديم تقارير يومية إلى مجلس الوزراء وإقامة حواجز وسواتر ترابية دائمة على ضفاف النيل في المناطق الأكثر عرضة للغمر، مع تحديث خرائط المخاطر سنويًا مع توسيع وتدعيم شبكات الصرف المائي في القرى المطلة على النيل لتصريف الفائض بسرعة وتقليل الأضرار ، مشيراً الى ضرورة إعداد خطط إخلاء مسبقة بالتنسيق مع أجهزة الدفاع المدني في القرى والمراكز القريبة من مجرى النهر.

كما طالب الدكتور محمد سليم بإطلاق حملات توعية مجتمعية للأهالي حول سلوكيات التعامل مع الفيضان، وأماكن مراكز الإيواء وخطوط الطوارئ واستخدام تقنيات الإنذار المبكر (أجهزة قياس منسوب المياه وأبراج مراقبة) لتحديد مناطق الخطر وإبلاغ الأهالي قبل حدوث الغمر مشددًا على أن سرعة التدخل هي الضمان الحقيقي لحماية المواطنين وتقليل الخسائر البشرية والمادية.