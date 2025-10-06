الرئيس السيسي: انتخاب الدكتور العناني مديرا عاما لليونسكو إنجاز تاريخي يضاف لسجل مصر الدبلوماسي والثقافي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل .

وقال الرئيس السيسي، إن انتخاب الدكتور العناني مديرا عاما لليونسكو إنجاز تاريخي يضاف لسجل مصر الدبلوماسي والثقافي وإنجازات الشعوب العربية والأفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي، :" الفوز المستحق يجسد مكانة مصر الحضارية ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية".

وفي وقت سابق، أكد سفير مصر في باريس، فوز المرشح المصري د. خالد العناني باكتساح بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.