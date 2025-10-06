خالد العناني يحصل على 55 صوتا في انتخابات اليونسكو.. ومنافسه صوتين

حقق الدكتور خالد العناني فوزا كاسحا بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، بعد حصوله على 55 صوتا مقابل صوتين فقط للمرشح الكونغولي فيرمين إدوارد ماتوكو، خلال التصويت الذي جرى اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو، فيرا الخوري لاكويل، أن المرشح المصري خالد العناني حصل على 55 صوتًا مقابل صوتين للكونغولي فيرمين إدوارد ماتوكو، وفقا لما أوردته فرانس برس.

كان الاقتراع سريًا، لذا لا يمكننا الجزم بأي دولة صوتت لأي مرشح، لكن فوز خالد العناني كان واضحًا: 55 صوتًا مقابل صوتين.

ولا بد من القول إنه كان المرشح الأوفر حظًا، وقد شارك في حملته الانتخابية بشكل كامل لمدة عامين، وحظي بدعم شعبي من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ودول مثل البرازيل وفرنسا وألمانيا وتركيا.

ومن ثم، يمكننا الاستنتاج أن هذه الوعود الانتخابية قد تحققت. أما المرشح الخاسر، الكونغولي فيرمين إدوارد ماتوكو، فقد دخل الحملة متأخرًا، قبل ستة أشهر من التصويت، وبالتالي لم يتمكن من تجاوز المرشح الأوفر حظًا في النهاية.

بعد مغادرته قاعة الجلسات العامة مباشرةً، أعلن للصحافة أنه سيجتمع خلال المائة يوم الأولى مع جميع ممثلي الدول الأعضاء لوضع خطة استراتيجية.