جامعة القاهرة تهنئ د.خالد العناني لاختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو.

هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه واختياره لتولي منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن اختيار د.خالد العناني لهذا المنصب الرفيع يمثل فخرًا كبيرًا لمصر وللجامعات المصرية، وهو تقدير مستحق لمسيرته المتميزة في مجالات التعليم والثقافة والآثار، كما يجسد الثقة العالمية في الكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات الدولية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة لديها تاريخ طويل من التعاون المثمر مع اليونسكو، وهي باعتبارها إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في المنطقة ملتزمة بتعزيز الشراكة مع المنظمة في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

جدير بالذكر، أن د. خالد العناني شغل منصب وزير السياحة والآثار الأسبق، وقد حصل على بكالوريوس السياحة من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عام 1992، ثم حصل على الدكتوراه في علوم المصريات من جامعة پول ڤاليرى مونپلييه 3، وشغل منصب أستاذ علوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، ثم رئيسا لقسم الإرشاد السياحي بالكلية ، ثم وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤن التعليم والطلاب، وكان استاذًا زائرًا بجامعة پول ڤاليرى مونپلييه 3، وحصل علي الدكتوراة الفخرية من جامعة پول ڤاليرى مونپلييه 3 عام 2024، وأصبح عضوا فخريا بالجمعية الفرنسية للمصريات بفرنسا، وعضو مراسل لمعهد الآثار الألماني ببرلين، كما تقلد منصب عضو مجلس الإدارة والمجلس العلمي، وباحث مشارك بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وتقلد منصب سفير منظمة الأمم المتحدة للسياحة - للسياحة الثقافية عام 2024، وحصل علي عدة أوسمه منها وسام فارس جوقة الشرف من فرنسا عام 2025 ، ووسام الشمس المشرقة من اليابان عام 2021، ووسام الاستحقاق من بولندا عام 2020، ووسام فارس في الفنون والآداب من فرنسا عام 2015، وشغل منصب المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة والمتحف القومي للحضارة المصرية.