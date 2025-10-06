قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
نصر جديد لمصر | رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تهنئ د.خالد العناني لاختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو.

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
حسام الفقي

هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه واختياره لتولي منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن اختيار د.خالد العناني لهذا المنصب الرفيع يمثل فخرًا كبيرًا لمصر وللجامعات المصرية، وهو تقدير مستحق لمسيرته المتميزة في مجالات التعليم والثقافة والآثار، كما يجسد الثقة العالمية في الكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات الدولية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة لديها تاريخ طويل من التعاون المثمر مع اليونسكو، وهي باعتبارها إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في المنطقة ملتزمة بتعزيز الشراكة مع المنظمة في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

جدير بالذكر، أن د. خالد العناني شغل منصب وزير السياحة والآثار الأسبق، وقد حصل على بكالوريوس  السياحة من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عام 1992، ثم حصل على الدكتوراه في علوم المصريات من جامعة  پول ڤاليرى مونپلييه 3، وشغل منصب أستاذ علوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، ثم رئيسا لقسم الإرشاد السياحي بالكلية ، ثم وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤن التعليم والطلاب، وكان استاذًا زائرًا بجامعة  پول ڤاليرى مونپلييه 3، وحصل علي الدكتوراة الفخرية من جامعة پول ڤاليرى مونپلييه 3 عام 2024، وأصبح عضوا فخريا بالجمعية الفرنسية للمصريات بفرنسا، وعضو مراسل لمعهد الآثار الألماني ببرلين، كما تقلد منصب عضو مجلس الإدارة والمجلس العلمي، وباحث مشارك بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وتقلد منصب سفير منظمة الأمم المتحدة للسياحة - للسياحة الثقافية عام 2024، وحصل علي  عدة أوسمه منها وسام فارس جوقة الشرف من فرنسا عام 2025 ، ووسام الشمس المشرقة من اليابان عام 2021، ووسام الاستحقاق من بولندا عام 2020، ووسام فارس في الفنون والآداب من فرنسا عام 2015، وشغل منصب المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة والمتحف القومي للحضارة المصرية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

ترشيحاتنا

احتفال الأزهر بنصر أكتوبر

وزير الأوقاف يشهد احتفال الأزهر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.. صور

هل يحق للرجل الحصول على أموال زوجته؟

هل يحق للرجل الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب

نصر أكتوبر

عن حرب أكتوبر.. أمين الفتوى: ليست مجرد نصر عسكري

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد