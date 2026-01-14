شوبير: اندهاش في الأهلي من تألق جراديشار خلال التدريبات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تغيير جديد في مسار جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، بعد الحديث عن رحيله خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “جراديشار أثار دهشة الجميع خلال التدريبات الفترة الأخيرة ويقدم مستويات قوية وينافس بكل قوة”.

وأضاف: “مستوى جراديشار في التدريبات جعل الجميع يتساءل عن موقفه وإمكانية استمراره حال استعاد مستواه وعاد لتسجيل الأهداف مع الأهلي”.

وأردف: “جراديشار بيطلع نار في التدريبات رغم الحديث عن عدد كبير من المهاجمين على رادار الأهلي الفترة الأخيرة”.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: “رجع الكلام تاني على موقف جراديشار داخل الأهلي ولا يوجد قرار نهائي بعد الحالة التي وصل لها في التدريبات الفترة الأخيرة”.