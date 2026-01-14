بسبب الأهلي ..عمرو الجزار يؤجل موعد زفافه

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن تفاصيل انضمام اللاعب عمرو الجزار إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال شوبير: الجزار كان قد تعرض لإصابة في عضلة الضامة خلال آخر مواجهة بين البنك الأهلي والزمالك، لكنه تعافى تمامًا بعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية، ومن المقرر أن يبدأ تدريباته مع الفريق بشكل طبيعي خلال أسبوع.

وأضاف شوبير : عمرو الجزار يمتلك قصة كفاح ملهمة مع المرض، حيث انتصر عليه واستعاد صحته بشكل كامل.

و أستكمل: النادي الأهلي وعده بتقديم الدعم الكامل، حتى مع تضارب موعد أول مباراة له مع خططه الشخصية، مثل موعد زواجه الذي كان مقررًا يوم 23 من الشهر الجاري، وهو نفس يوم مباراة يانج أفريكانز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.