الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بسبب الأهلي ..عمرو الجزار يؤجل موعد زفافه

عمرو الجزار
عمرو الجزار
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن تفاصيل انضمام اللاعب عمرو الجزار  إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال شوبير:  الجزار كان قد تعرض لإصابة في عضلة الضامة خلال آخر مواجهة بين البنك الأهلي والزمالك، لكنه تعافى تمامًا بعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية، ومن المقرر أن يبدأ تدريباته مع الفريق بشكل طبيعي خلال أسبوع.

وأضاف شوبير : عمرو الجزار يمتلك قصة كفاح ملهمة مع المرض، حيث انتصر عليه واستعاد صحته بشكل كامل.

و أستكمل: النادي الأهلي وعده بتقديم الدعم الكامل، حتى مع تضارب موعد أول مباراة له مع خططه الشخصية، مثل موعد زواجه الذي كان مقررًا يوم 23 من الشهر الجاري، وهو نفس يوم مباراة يانج أفريكانز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي صفقات الاهلي عمرو الجزار اخبار الاهلي

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

