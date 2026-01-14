قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة تكشف عن استراتييجية تفتيش أقسام ومراكز الشرطة
"النواب" يوافق على رفع الجلسة العامة دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل
البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا
قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا

المهندس كريم بدوى وزير البترول
المهندس كريم بدوى وزير البترول
أمل مجدى

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض وذلك في جلسة نقاشية عن دور التكنولوجيا في تعظيم استغلال الموارد التعدينية.

إعطاء أولوية للتكنولوجيا

وخلال الجلسة أكد الوزير علي أهمية إعطاء الأولوية للتكنولوجيات الحديثة والسياسات التي تساعد على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ،  كما أشار إلى  أن مصر  في ظل سعيها لرفع مساهمة التعدين في الناتج القومي  قد نفذت مؤخراً إصلاحات شاملة لقطاع التعدين، شملت تحديث نموذج الاتفاقيات ورقمنة التراخيص والموافقات، بحيث أصبحت الرؤية واضحة أمام المستثمرين من مرحلة التنقيب إلى الإنتاج   .

وأضاف أن الشراكة مع الحكومات عنصر أساسي في صناعة التعدين، لافتًا إلى أن مصر طورت دورها من مجرد جهة تنظيمية إلى شريك محفز للاستثمار من خلال تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية وتسهيل الوصول إليها، مع آليات تواصل مستمر مع المستثمرين مؤكداً أن تلك الخطوات انعكست علي زيادة اهتمام كبرى شركات التعدين عالميًا و نمو اعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مصر  .

وأكد الوزير أن كل ما سبق يبعث برسالة واضحة أن مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية ، وأنها تبني قطاع تعدين قادر على التنافس عالمياً يعطي ثقة للمستثمرين لضخ الإستثمارات وتنفيذ المشروعات الضخمة على المدى البعيد، مشيراً إلى أن مصر تقوم حالياً برسم خريطة المناطق غير المستغلة بالدرع العربي النوبي والمناطق الأخرى الغنية بالمعادن، والترويج للإستثمار في عدة معادن .

وأشار الوزير إلى أن مصر ستعمل على التعجيل ببرامج التنقيب السريعة وتبني التكنولوجيات الحديثة وتنمية القدرات من المعادن الحيوية .

شارك في الجلسة عدد من رؤساء شركات التعدين الأسترالية والكندية .

البترول وزير البترول وزارة البترول النفط التعدين الاستثمارات التعدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

ترشيحاتنا

هاتف Red Magic 11 Air

هل سيكون "ريد ماجيك 11 آير" أقوى هاتف للألعاب في 2026؟

خواتم ذكية

تغنيك عن سمارت واتش وبأسعار لا تصدق.. إليك أفضل خواتم ذكية في الأسواق

هاتف آيفون القابل للطي

آيفون 18 برو .. 5 من أبرز الترقيات المتوقعة لهاتف آبل الرائد

بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد