البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض وذلك في جلسة نقاشية عن دور التكنولوجيا في تعظيم استغلال الموارد التعدينية.

إعطاء أولوية للتكنولوجيا

وخلال الجلسة أكد الوزير علي أهمية إعطاء الأولوية للتكنولوجيات الحديثة والسياسات التي تساعد على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ، كما أشار إلى أن مصر في ظل سعيها لرفع مساهمة التعدين في الناتج القومي قد نفذت مؤخراً إصلاحات شاملة لقطاع التعدين، شملت تحديث نموذج الاتفاقيات ورقمنة التراخيص والموافقات، بحيث أصبحت الرؤية واضحة أمام المستثمرين من مرحلة التنقيب إلى الإنتاج .

وأضاف أن الشراكة مع الحكومات عنصر أساسي في صناعة التعدين، لافتًا إلى أن مصر طورت دورها من مجرد جهة تنظيمية إلى شريك محفز للاستثمار من خلال تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية وتسهيل الوصول إليها، مع آليات تواصل مستمر مع المستثمرين مؤكداً أن تلك الخطوات انعكست علي زيادة اهتمام كبرى شركات التعدين عالميًا و نمو اعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مصر .

وأكد الوزير أن كل ما سبق يبعث برسالة واضحة أن مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية ، وأنها تبني قطاع تعدين قادر على التنافس عالمياً يعطي ثقة للمستثمرين لضخ الإستثمارات وتنفيذ المشروعات الضخمة على المدى البعيد، مشيراً إلى أن مصر تقوم حالياً برسم خريطة المناطق غير المستغلة بالدرع العربي النوبي والمناطق الأخرى الغنية بالمعادن، والترويج للإستثمار في عدة معادن .

وأشار الوزير إلى أن مصر ستعمل على التعجيل ببرامج التنقيب السريعة وتبني التكنولوجيات الحديثة وتنمية القدرات من المعادن الحيوية .

شارك في الجلسة عدد من رؤساء شركات التعدين الأسترالية والكندية .