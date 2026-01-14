إبراهيم عبدالجواد يدعم منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

وجه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد الدعم والتشجيع لـ منتخب مصر الوطني قبل مباراة السنغال المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وكتب عبد الجواد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كل الناس مستنية الماتش وبتدعي ربنا يوفقنا ونوصل النهائي ..تجميعة الناس كلها اهلاوية وزملكاوية كبار وصغيرين حوالين منتخب مصر من اجمل واحلي اللحظات اللي بتعدي علي الواحد في تشجيع الكورة وملهاش مثيل .. يا رب النصر من عندك".

تتجه أنظار الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب " ابن بطوطة " بمدينة طنجة حيث يخوض منتخب مصر واحدة من أصعب مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عندما يواجه منتخب السنغال في نصف النهائي في لقاء تحيط به حسابات معقدة فنيا وتحكيميا ونفسيا وفقًا لرؤية عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين.