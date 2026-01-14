أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر

فاز النائب أحمد بهاء شلبي بالتزكية برئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، وتمت تزكية النائب محمد جنيدي وكيلا للجنة، والسيد سمير وكيلا للجنة، وأحمد مصطفى البهي أمين سر اللجنة، وأدار انتخابات اللجنة النائب محمد أبو العينين.

وقال النائب محمد أبو العينين إن لجنة الصناعة بمجلس النواب تُعد من أهم اللجان البرلمانية، نظرًا لدورها المحوري في دعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع وزيادة الصادرات.

وأضاف أن لجنة الصناعة تضطلع بمسؤولية تشريعية ورقابية مهمة، من خلال مناقشة القوانين الداعمة للمستثمرين والصناع، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المصانع، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية العمالة الوطنية، ويعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.