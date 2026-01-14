قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أجرى مجلس النواب انتخابات رؤساء اللجان النوعية للفصل التشريعي الأول منذ قليل، حيث أسفرت النتائج عن اختيار الأعضاء كالتالي:

اللجنة التشريعية: محمد عيد محجوب
اللجنة الخطة والموازنة: محمد سليمان
اللجنة الشئون الاقتصادية: طارق شكري
اللجنة العلاقات الخارجية: سامح شكري
اللجنة الشئون العربية: محمد صلاح أبو هميلة
اللجنة الشئون الإفريقية: شريف الجبلي
لجنة الدفاع والأمن القومي: محمد عباس حلمي
لجنة الاقتراحات والشكاوى: عاطف ناصر
لجنة القوى العاملة: محمد سعفان
لجنة الصناعة: أحمد بهاء شلبي
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: محمد الجارحي
لجنة الطاقة: طارق الملا
لجنة الزراعة: السيد القصير
لجنة التعليم: أشرف الشيحي
اللجنة الشئون الدينية: عمرو الورداني
لجنة التضامن الاجتماعي: راندا مصطفى
لجنة الإعلام: ثريا البدوي
لجنة السياحة: سحر طلعت مصطفى
لجنة الصحة: شريف باشا
لجنة النقل: وحيد قرقر
لجنة الاتصالات: أحمد بدوي
لجنة الإسكان: أحمد شلبي
لجنة الإدارة المحلية: محمود شعراوي
لجنة الشباب والرياضة: محمد مجاهد
لجنة حقوق الإنسان: طارق رضوان


وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل لجنة تُنتخب في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
وتُقدم طلبات الترشيح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتُجرى الانتخابات بين المرشحين بطريقة الاقتراع السري. وفي حال عدم تقدم عدد من المرشحين بما يتجاوز العدد المطلوب، يُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

