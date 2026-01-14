بالأسماء .. ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب

أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب ، عن اختيار رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة من اللجان النوعية الـ25.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أولا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

محمد عيد محمد محجوب رئيسا

علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن وكيلا

طاهر زكريا عبدالمنعم الخولي وكيلا

خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر أمينا للسر

ثانيا: لجنة الخطة والموازنة:

محمد السيد محمد سليمان رئيسا

مصطفى سيد محمد سالم وكيلا

عبدالمنعم علي عبدالمنعم إمام وكيلا

أكمل سامي نجاتي خطاب أمينا للسر

ثالثا: لجنة الشئون الاقتصادية:

طارق عثمان أحمد شكري رئيسا

أيمن محسب سالم فرج وكيلا

سامي صبحي عليوة شاهين وكيلا

سعيد منور منصور موسى أمينا للسر

رابعا: لجنة العلاقات الخارجية :

سامح حسن شكري صالح سليم رئيسا

سحر محمد بهاء الدين جوده البزار وكيلا

هايدي المغازي فهمي المغازي وكيلا

أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة أمينا للسر

: خامسا: لجنة الشئون العربية:

محمد صلاح صالح أبو هميلة رئيسا

محمد السيد طلبه علي سلام وكيلا

محمد محمد أسعد إبراهيم وكيلا

محمد أحمد أحمد زايد أمينا للسر



سادسا: لجنة الشئون الإفريقية:

شريف مصطفى مصطفى الجبلي رئيسا

محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم وكيلا

أشرف سعد راغب سليمان وكيلا

محمد يسري محمد شحاتة عبادة أمينا للسر

سابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومى:

محمد عباس حلمي محمد هاشم رئيسا

إبراهيم مصري أحمد المصري وكيلا

جمال محمد عبدالعاطي بسيوني وكيلا

محمد عبدالرحمن راضي محمد أمينا للسر

ثامنًا: لجنة الاقتراحات والشكاوى:

عاطف عبدالحميد عواد ناصر رئيسا

نافع عبدالهادي مرسي أبو الحمد وكيلا

محمد عبدالله عبدالله زين الدين وكيلا

أحمد حلمي محمد محمود حسنين أمينا للسر

تاسعًا: لجنة القوى العاملة:

محمد محمود أحمد سعفان رئيسا

إيهاب منصور بسطاوي منصور وكيلا

راوية مختار محمود عبدالمقصود وكيلا

رشا حسني عبدالرحمن حسن (رشا مبروك) أمينا للسر

عاشراً: لجنة الصناعة:

أحمد بهاء الدين أحمد شلبي رئيسا

محمد سيد أحمد جنيدي وكيلا

السيد سمير السيد عبدالمقصود وكيلا

مصطفى عبدالكريم محمد البهي أمينا للسر

حادى عشر: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

محمد جمال عبدالقادر الجارحي رئيسا

محمد أمين أمين الدخميسي وكيلا

محمد نشأت محمد حسن (نشأت العمدة) وكيلا

محمد علي يوسف مرسي أمينا للسر

ثانى عشر: لجنة الطاقة والبيئة:

طارق أحمد عبدالقادر الملا رئيسا

رشا عبدالفتاح السيد رمضان وكيلا

خالد عبدالعظيم أحمد عبدالمولى وكيلا

محمد أحمد سعيد الحداد أمينا للسر

ثالث عشر: لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية:

السيد محمد مرزوق القصير رئيسا

فريد محمد فريد واصل وكيلا

صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر وكيلا

حسام محمد محمود ماهر (حسام العمدة) أمينا للسر

رابع عشر: لجنة التعليم والبحث العلمى:

أشرف محمد عبدالحميد الشيحي رئيسا

ماجدة السيد محمد بكري وكيلا

لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة وكيلا

أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد أمينا للسر

خامس عشر : لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

عمرو مصطفى حسنين الورداني رئيسا

طارق محمدي عبدالحميد خليفة وكيلا

زكريا محمد السيد حسان وكيلا

إنجي مراد منير فهيم أمينا للسر

سادس عشر: لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:

راندا محمد أحمد مصطفى رئيسا

السعيد عبدالعظيم عمارة خضر وكيلا

أحمد فتحي محمد عبدالحميد وكيلا

مروة محمد عبدالغني عبدالمجيد أمينا للسر

سابع عشر: لجنة الإعلام والثقافة والآثار:

ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن رئيسا

عماد الدين حسن أحمد محمد وكيلا

إنجي أنور محمد بدر وكيلا

ضحا مصطفى محمد محمد عاصي أمينا للسر

ثامن عشر: لجنة السياحة والطيران المدنى:

سحر طلعت مصطفى إبراهيم رئيسا

هشام حسين محمد حسن وكيلا

عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش وكيلا

أحمد السيد أحمد الأشموني أمينا للسر

تاسع عشر: لجنة الشئون الصحية:

شريف باشا سيف بشاي رئيسا

كريم بدر حلمي رزق الله وكيلا

محمد مجدي سعد علي مرشد وكيلا

سمير محمد إبراهيم الخولي أمينا للسر

عشرون: لجنة النقل والمواصلات:

محمد عبدالرازق محمد السيد عوض رئيسا

خالد أحمد محمد شلبي وكيلا

محمد أحمد مصيلحي علي وكيلا

أحمد مصطفى كامل ذكي الدربـي أمينا للسر

الحادية والعشرون: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

أحمد رجب شحات محمد بدوي رئيسا

أحمد علي جمعة عوض سرحان وكيلا

مها رزق عبدالناصر الطرهونـي وكيلا

مصطفى أيمن محمد رأفت جبر أمينا للسر

الثانية والعشرون: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:

أحمد محمد سعيد محمد شلبي رئيسا

أمين محمد علي مسعود وكيلا

مختار همام مرسي أحمد وكيلا

محمود محمود طاهر السيد أمينا للسر

الثالثة والعشرون: لجنة الإدارة المحلية:

محمود سيد عبدالحميد شعراوي رئيسا

محمد عطية إبراهيم الفيومي وكيلا

نادر أحمد محمد الداجن وكيلا

أحمد مجدي عبدالمعبود عبدالعزيز أمينا للسر

الرابعة والعشرون: لجنة الشباب والرياضة:

محمد السيد محمد مجاهد رئيسا

سامر محمد أحمد التلاوي وكيلا

ثروت محمد فكري فؤاد سويلم وكيلا

شذا أحمد عبدالله حبيب أمينا للسر

الخامسة والعشرون: لجنة حقوق الإنسان:

طارق محمد عبدالحميد رضوان رئيسا

ياسر محمد إسماعيل الهضيبي وكيلا

محمد تيسير محمد رزق مطر وكيلا

محمد مجدي فريد محمد أمينا للسر