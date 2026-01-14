قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة.. مستندات
بالأسماء .. ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب
كواليس المنتخب في المغرب قبل مواجهة السنغال.. أجواء ممطرة وتشكيل ثابت
أغنى رجل في العالم يعرض على الإيرانيين إنترنت مجاني عبر الأقمار الصناعية
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
برلمان

بالأسماء .. ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب ، عن اختيار رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة من اللجان النوعية الـ25.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أولا:      لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
محمد عيد محمد محجوب        رئيسا
علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن        وكيلا
طاهر زكريا عبدالمنعم الخولي        وكيلا
خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر        أمينا للسر

ثانيا:  لجنة الخطة والموازنة:
محمد السيد محمد سليمان        رئيسا
مصطفى سيد محمد سالم        وكيلا
عبدالمنعم علي عبدالمنعم إمام        وكيلا
أكمل سامي نجاتي خطاب        أمينا للسر

ثالثا:  لجنة الشئون الاقتصادية:
طارق عثمان أحمد شكري        رئيسا
أيمن محسب سالم فرج        وكيلا
سامي صبحي عليوة شاهين        وكيلا
سعيد منور منصور موسى        أمينا للسر

رابعا:  لجنة العلاقات الخارجية :
سامح حسن شكري صالح سليم        رئيسا
سحر محمد بهاء الدين جوده البزار        وكيلا
هايدي المغازي فهمي المغازي        وكيلا
أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة        أمينا للسر

: خامسا:  لجنة الشئون العربية:
محمد صلاح صالح أبو هميلة        رئيسا
محمد السيد طلبه علي سلام        وكيلا
محمد محمد أسعد إبراهيم        وكيلا
محمد أحمد أحمد زايد        أمينا للسر


سادسا:  لجنة الشئون الإفريقية:
شريف مصطفى مصطفى الجبلي        رئيسا
محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم        وكيلا
أشرف سعد راغب سليمان        وكيلا
محمد يسري محمد شحاتة عبادة        أمينا للسر

سابعًا:  لجنة الدفاع والأمن القومى:
محمد عباس حلمي محمد هاشم        رئيسا
إبراهيم مصري أحمد المصري        وكيلا
جمال محمد عبدالعاطي بسيوني        وكيلا
محمد عبدالرحمن راضي محمد        أمينا للسر
ثامنًا:  لجنة الاقتراحات والشكاوى:
عاطف عبدالحميد عواد ناصر        رئيسا
نافع عبدالهادي مرسي أبو الحمد        وكيلا
محمد عبدالله عبدالله زين الدين        وكيلا
أحمد حلمي محمد محمود حسنين        أمينا للسر

تاسعًا:  لجنة القوى العاملة:
محمد محمود أحمد سعفان        رئيسا
إيهاب منصور بسطاوي منصور        وكيلا
راوية مختار محمود عبدالمقصود        وكيلا
رشا حسني عبدالرحمن حسن (رشا مبروك)        أمينا للسر

عاشراً:  لجنة الصناعة:
أحمد بهاء الدين أحمد شلبي        رئيسا
محمد سيد أحمد جنيدي        وكيلا
السيد سمير السيد عبدالمقصود        وكيلا
مصطفى عبدالكريم محمد البهي        أمينا للسر

حادى عشر:  لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
محمد جمال عبدالقادر الجارحي        رئيسا
محمد أمين أمين الدخميسي        وكيلا
محمد نشأت محمد حسن (نشأت العمدة)        وكيلا
محمد علي يوسف مرسي        أمينا للسر

ثانى عشر:  لجنة الطاقة والبيئة:
طارق أحمد عبدالقادر الملا        رئيسا
رشا عبدالفتاح السيد رمضان        وكيلا
خالد عبدالعظيم أحمد عبدالمولى        وكيلا
محمد أحمد سعيد الحداد        أمينا للسر

ثالث عشر:  لجنة الزراعة والرى  والأمن الغذائى والثروة الحيوانية:
السيد محمد مرزوق القصير        رئيسا
فريد محمد فريد واصل        وكيلا
صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر        وكيلا
حسام محمد محمود ماهر (حسام العمدة)        أمينا للسر

رابع عشر:  لجنة التعليم والبحث العلمى:
أشرف محمد عبدالحميد الشيحي        رئيسا
ماجدة السيد محمد بكري        وكيلا
لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة        وكيلا
أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد        أمينا للسر

خامس عشر :  لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
عمرو مصطفى حسنين الورداني        رئيسا
طارق محمدي عبدالحميد خليفة        وكيلا
زكريا محمد السيد حسان        وكيلا
إنجي مراد منير فهيم        أمينا للسر

سادس عشر:  لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:
راندا محمد أحمد مصطفى        رئيسا
السعيد عبدالعظيم عمارة خضر        وكيلا
أحمد فتحي محمد عبدالحميد        وكيلا
مروة محمد عبدالغني عبدالمجيد        أمينا للسر

سابع عشر:  لجنة الإعلام والثقافة والآثار:
ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن        رئيسا
عماد الدين حسن أحمد محمد        وكيلا
إنجي أنور محمد بدر        وكيلا
ضحا مصطفى محمد محمد عاصي        أمينا للسر

ثامن عشر:  لجنة السياحة والطيران المدنى:
سحر طلعت مصطفى إبراهيم        رئيسا
هشام حسين محمد حسن        وكيلا
عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش        وكيلا
أحمد السيد أحمد الأشموني        أمينا للسر

تاسع عشر:  لجنة الشئون الصحية:
شريف باشا سيف بشاي        رئيسا
كريم بدر حلمي رزق الله        وكيلا
محمد مجدي سعد علي مرشد        وكيلا
سمير محمد إبراهيم الخولي        أمينا للسر

عشرون: لجنة النقل والمواصلات:
محمد عبدالرازق محمد السيد عوض        رئيسا
خالد أحمد محمد شلبي        وكيلا
محمد أحمد مصيلحي علي        وكيلا
أحمد مصطفى كامل ذكي الدربـي        أمينا للسر

الحادية والعشرون: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
أحمد رجب شحات محمد بدوي        رئيسا
أحمد علي جمعة عوض سرحان        وكيلا
مها رزق عبدالناصر الطرهونـي        وكيلا
مصطفى أيمن محمد رأفت جبر        أمينا للسر

الثانية والعشرون:  لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:
أحمد محمد سعيد محمد شلبي        رئيسا
أمين محمد علي مسعود        وكيلا
مختار همام مرسي أحمد        وكيلا
محمود محمود طاهر السيد        أمينا للسر

الثالثة والعشرون:  لجنة الإدارة المحلية:
محمود سيد عبدالحميد شعراوي        رئيسا
محمد عطية إبراهيم الفيومي        وكيلا
نادر أحمد محمد الداجن        وكيلا
أحمد مجدي عبدالمعبود عبدالعزيز        أمينا للسر

الرابعة والعشرون:  لجنة الشباب والرياضة:
محمد السيد محمد مجاهد        رئيسا
سامر محمد أحمد التلاوي        وكيلا
ثروت محمد فكري فؤاد سويلم        وكيلا
شذا أحمد عبدالله حبيب        أمينا للسر

الخامسة والعشرون:  لجنة حقوق الإنسان:
طارق محمد عبدالحميد رضوان        رئيسا
ياسر محمد إسماعيل الهضيبي        وكيلا
محمد تيسير محمد رزق مطر        وكيلا
محمد مجدي فريد محمد        أمينا للسر

نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الخطة والموازنة لجنة الشئون الاقتصادية

