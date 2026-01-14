بالأسماء .. ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب

أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب ، عن اختيار رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة من اللجان النوعية الـ25.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
أولا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
محمد عيد محمد محجوب رئيسا
علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن وكيلا
طاهر زكريا عبدالمنعم الخولي وكيلا
خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر أمينا للسر
ثانيا: لجنة الخطة والموازنة:
محمد السيد محمد سليمان رئيسا
مصطفى سيد محمد سالم وكيلا
عبدالمنعم علي عبدالمنعم إمام وكيلا
أكمل سامي نجاتي خطاب أمينا للسر
ثالثا: لجنة الشئون الاقتصادية:
طارق عثمان أحمد شكري رئيسا
أيمن محسب سالم فرج وكيلا
سامي صبحي عليوة شاهين وكيلا
سعيد منور منصور موسى أمينا للسر
رابعا: لجنة العلاقات الخارجية :
سامح حسن شكري صالح سليم رئيسا
سحر محمد بهاء الدين جوده البزار وكيلا
هايدي المغازي فهمي المغازي وكيلا
أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة أمينا للسر
: خامسا: لجنة الشئون العربية:
محمد صلاح صالح أبو هميلة رئيسا
محمد السيد طلبه علي سلام وكيلا
محمد محمد أسعد إبراهيم وكيلا
محمد أحمد أحمد زايد أمينا للسر
سادسا: لجنة الشئون الإفريقية:
شريف مصطفى مصطفى الجبلي رئيسا
محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم وكيلا
أشرف سعد راغب سليمان وكيلا
محمد يسري محمد شحاتة عبادة أمينا للسر
سابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومى:
محمد عباس حلمي محمد هاشم رئيسا
إبراهيم مصري أحمد المصري وكيلا
جمال محمد عبدالعاطي بسيوني وكيلا
محمد عبدالرحمن راضي محمد أمينا للسر
ثامنًا: لجنة الاقتراحات والشكاوى:
عاطف عبدالحميد عواد ناصر رئيسا
نافع عبدالهادي مرسي أبو الحمد وكيلا
محمد عبدالله عبدالله زين الدين وكيلا
أحمد حلمي محمد محمود حسنين أمينا للسر
تاسعًا: لجنة القوى العاملة:
محمد محمود أحمد سعفان رئيسا
إيهاب منصور بسطاوي منصور وكيلا
راوية مختار محمود عبدالمقصود وكيلا
رشا حسني عبدالرحمن حسن (رشا مبروك) أمينا للسر
عاشراً: لجنة الصناعة:
أحمد بهاء الدين أحمد شلبي رئيسا
محمد سيد أحمد جنيدي وكيلا
السيد سمير السيد عبدالمقصود وكيلا
مصطفى عبدالكريم محمد البهي أمينا للسر
حادى عشر: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
محمد جمال عبدالقادر الجارحي رئيسا
محمد أمين أمين الدخميسي وكيلا
محمد نشأت محمد حسن (نشأت العمدة) وكيلا
محمد علي يوسف مرسي أمينا للسر
ثانى عشر: لجنة الطاقة والبيئة:
طارق أحمد عبدالقادر الملا رئيسا
رشا عبدالفتاح السيد رمضان وكيلا
خالد عبدالعظيم أحمد عبدالمولى وكيلا
محمد أحمد سعيد الحداد أمينا للسر
ثالث عشر: لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية:
السيد محمد مرزوق القصير رئيسا
فريد محمد فريد واصل وكيلا
صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر وكيلا
حسام محمد محمود ماهر (حسام العمدة) أمينا للسر
رابع عشر: لجنة التعليم والبحث العلمى:
أشرف محمد عبدالحميد الشيحي رئيسا
ماجدة السيد محمد بكري وكيلا
لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة وكيلا
أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد أمينا للسر
خامس عشر : لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
عمرو مصطفى حسنين الورداني رئيسا
طارق محمدي عبدالحميد خليفة وكيلا
زكريا محمد السيد حسان وكيلا
إنجي مراد منير فهيم أمينا للسر
سادس عشر: لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:
راندا محمد أحمد مصطفى رئيسا
السعيد عبدالعظيم عمارة خضر وكيلا
أحمد فتحي محمد عبدالحميد وكيلا
مروة محمد عبدالغني عبدالمجيد أمينا للسر
سابع عشر: لجنة الإعلام والثقافة والآثار:
ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن رئيسا
عماد الدين حسن أحمد محمد وكيلا
إنجي أنور محمد بدر وكيلا
ضحا مصطفى محمد محمد عاصي أمينا للسر
ثامن عشر: لجنة السياحة والطيران المدنى:
سحر طلعت مصطفى إبراهيم رئيسا
هشام حسين محمد حسن وكيلا
عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش وكيلا
أحمد السيد أحمد الأشموني أمينا للسر
تاسع عشر: لجنة الشئون الصحية:
شريف باشا سيف بشاي رئيسا
كريم بدر حلمي رزق الله وكيلا
محمد مجدي سعد علي مرشد وكيلا
سمير محمد إبراهيم الخولي أمينا للسر
عشرون: لجنة النقل والمواصلات:
محمد عبدالرازق محمد السيد عوض رئيسا
خالد أحمد محمد شلبي وكيلا
محمد أحمد مصيلحي علي وكيلا
أحمد مصطفى كامل ذكي الدربـي أمينا للسر
الحادية والعشرون: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
أحمد رجب شحات محمد بدوي رئيسا
أحمد علي جمعة عوض سرحان وكيلا
مها رزق عبدالناصر الطرهونـي وكيلا
مصطفى أيمن محمد رأفت جبر أمينا للسر
الثانية والعشرون: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:
أحمد محمد سعيد محمد شلبي رئيسا
أمين محمد علي مسعود وكيلا
مختار همام مرسي أحمد وكيلا
محمود محمود طاهر السيد أمينا للسر
الثالثة والعشرون: لجنة الإدارة المحلية:
محمود سيد عبدالحميد شعراوي رئيسا
محمد عطية إبراهيم الفيومي وكيلا
نادر أحمد محمد الداجن وكيلا
أحمد مجدي عبدالمعبود عبدالعزيز أمينا للسر
الرابعة والعشرون: لجنة الشباب والرياضة:
محمد السيد محمد مجاهد رئيسا
سامر محمد أحمد التلاوي وكيلا
ثروت محمد فكري فؤاد سويلم وكيلا
شذا أحمد عبدالله حبيب أمينا للسر
الخامسة والعشرون: لجنة حقوق الإنسان:
طارق محمد عبدالحميد رضوان رئيسا
ياسر محمد إسماعيل الهضيبي وكيلا
محمد تيسير محمد رزق مطر وكيلا
محمد مجدي فريد محمد أمينا للسر