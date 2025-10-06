الرئيس السيسي يهنيء الدكتور خالد العناني بفوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة للدكتور خالد العناني بعد فوزه باكتساح بمنصب المدير العام لمنظمة اليونيسكو:

“أتقدم بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وحصوله على ٥٥ من اصل ٥٧ صوتا، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي والى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية”.

“إن هذا الفوز المستحق يُجسد مكانة مصر الحضارية، ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية، ويعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تجمع بين العلم والخبرة والتفانى”.

“كل التوفيق للدكتور العناني في مهمته النبيلة، ونحن على ثقة بأنه سيُسهم في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني، بما يليق بحضارة مصر و الحضارات الإنسانية العريقة”.