يتجاهل الكثير من الأشخاص أهم علامات أمراض القلب، التى تستدعي الإنتباة الفوري، وتحتاج تدخل عاجل.

إليك 5 علامات تحذيرية لأمراض القلب تستدعي الانتباه الفوري، وقد تشير إلى حالة طبية خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب

1. ألم أو انزعاج في الصدر

الشعور بضغط، ضيق، امتلاء أو ألم في منتصف الصدر، قد يستمر لبضع دقائق أو يذهب ويعود.

يُعد من أبرز أعراض النوبة القلبية.

2. ضيق في التنفس

قد يحدث مع أو بدون ألم في الصدر.

يمكن أن يظهر أثناء الراحة أو بعد مجهود بسيط، مما يدل على ضعف في عضلة القلب أو انسداد في الشرايين.

3. ألم ينتشر إلى الذراعين أو الكتف أو الرقبة أو الفك

الألم الذي يبدأ في الصدر ثم ينتشر إلى أماكن أخرى خاصة الجانب الأيسر من الجسم هو علامة مقلقة.

يمكن أن يظهر أيضًا في الظهر، خصوصًا لدى النساء.

4. تعرّق بارد مفاجئ أو غثيان ودوخة

التعرق غير المبرر، خاصة مع ألم في الصدر، قد يكون علامة على نوبة قلبية وشيكة.

الشعور بالغثيان أو الدوخة أو الإغماء يُعد علامة على ضعف تدفق الدم إلى الدماغ.

5. عدم انتظام ضربات القلب أو خفقان القلب

الشعور بأن القلب ينبض بسرعة أو بشكل غير منتظم تخطي النبضات قد يشير إلى خلل في النظام الكهربائي للقلب.

إذا كان مصحوبًا بضيق التنفس أو الدوخة، فهذه حالة طبية طارئة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

