5 أعراض قد تكشف أمراض القلب قبل فوات الأوان

أوضحت كلية الطب بجامعة «هارفارد» الأميركية أن ألم الصدر ليس العرض الوحيد الذي يكشف أمراض القلب، بل قد تظهر مؤشرات أخرى تشكل إنذارًا مبكرًا للمشكلات القلبية.

أكد الدكتور راندال زوسمان، طبيب القلب في مستشفى «ماساتشوستس» العام التابع للجامعة، أن أي عرض يتفاقم مع بذل الجهد ويخف مع الراحة قد يرتبط مباشرة بالقلب، خاصة إذا كان المريض يعاني من عوامل خطورة مثل ارتفاع ضغط الدم والكولسترول، داء السكري، التدخين، قلة النشاط البدني، السمنة أو وجود تاريخ عائلي قوي مع أمراض القلب.

التعب المستمر.. جرس إنذار خفي

التعب المزمن والمتجدد قد يكون إشارة على قصور القلب، وهو حالة يفشل فيها القلب في ضخ الدم بكفاءة كافية للجسم.

ورغم أن التعب قد ينتج عن أمراض أخرى أو عن أدوية، إلا أن ظهوره المستمر وبدون سبب واضح يستدعي مراجعة الطبيب للتأكد من سلامة القلب، خصوصًا إذا ترافق مع أعراض إضافية مثل ضيق التنفس أو التورم.

آلام غير مبررة في مناطق متعددة

يشير الخبراء إلى أن انسداد الشرايين التاجية قد يؤدي إلى آلام توصف بأنها «صرخة القلب» نتيجة نقص تدفق الدم، وهذه الآلام لا تكون دائمًا في الصدر.

فقد يشعر المريض بألم في الكتفين، الذراعين، الظهر، الفك أو حتى البطن، وغالبًا ما يظهر هذا الألم مع بذل مجهود ويختفي مع الراحة. هذه العلامة قد تكون دليلاً مهمًا على وجود مرض في الشرايين التاجية.

متى يجب الإبلاغ عن الأعراض؟

تنصح كلية الطب بجامعة هارفارد بضرورة الانتباه في حال ظهور أعراض متكررة مع النشاط البدني وتختفي مع الراحة، أو في حال ظهور أكثر من عرض في وقت واحد مثل التعب مع تورم القدمين.

كما أن مرضى السكري وارتفاع الضغط والكولسترول والمدخنين معرضون أكثر من غيرهم لهذه المخاطر، مما يستوجب سرعة استشارة الطبيب، بحسب الشرق.

ضيق التنفس غير المبرر

قد يظن البعض أن ضيق التنفس مرتبط فقط بنقص اللياقة البدنية، لكن إذا كان الشخص يعاني من صعوبة في التنفس عند صعود بضع درجات فقط من السلالم، فقد يكون الأمر علامة على خلل قلبي.

وأكد الدكتور زوسمان أن ضيق التنفس المفاجئ مع مجهود بسيط يجب ألا يُتجاهل، لأنه قد يشير إلى مرض قلبي يحتاج تقييمًا عاجلًا.

تورم القدمين والكاحلين

تورم الساق أو الكاحل أو القدم، خاصة إذا ترك ضغط الإصبع عليها انبعاجًا واضحًا، قد يكون من أبرز علامات قصور القلب.

ورغم أن هذه الحالة قد ترتبط أيضًا بمشكلات في الكلى أو الكبد أو حتى بعض الأدوية مثل "نيفيديبين" و"أملوديبين"، إلا أن وجودها لدى مرضى القلب يستدعي مراجعة طبية عاجلة للتأكد من التشخيص.

علامات النوبة القلبية

النوبات القلبية قد تحدث أثناء الراحة أو بذل الجهد، وأعراضها تشمل ضيقًا في التنفس، ضغطًا أو ألمًا في الصدر أو أعلى البطن، دوخة أو فقدان وعي، بالإضافة إلى ألم أو انزعاج في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك، هذه الأعراض يجب التعامل معها على أنها طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع.

خفقان القلب

يشير مصطلح خفقان القلب إلى الشعور بضربات قلب غير منتظمة أو سريعة، ورغم أن معظم الحالات قد تكون غير خطيرة وترتبط بالقلق أو الإفراط في الكافيين أو الجفاف، إلا أن استمرارها أو تكرارها بشكل مزمن قد يكون دلالة على مشكلة في كهرباء القلب أو قصور وظيفي يحتاج إلى متابعة طبية.

أهمية التشخيص المبكر

تشدد جامعة هارفارد على أن الكشف المبكر عن أعراض القلب قد ينقذ حياة المريض، فإهمال العلامات الخفية مثل التعب أو التورم قد يؤدي إلى تفاقم الحالة وحدوث مضاعفات خطيرة. لذا ينصح الأطباء بضرورة الخضوع للفحوصات الدورية خصوصًا لمن لديهم عوامل خطورة وراثية أو صحية.

