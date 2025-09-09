أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

يمكن لبعض الأطعمة أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وهو ما يسبب مشكلات صحية خطيرة قد تصل إلى النوبات القلبية أو الجلطات الدماغية.

هل الدهون المتحولة خطر صامت على القلب؟

وهناك العديد من مصادر الدهون المتحولة، وفق ما ذكر في موقع Harvard Health، وتشمل ما يلي :

ـ توجد في المخبوزات الجاهزة مثل الكيك والبسكويت.

ـ منتشرة في الأطعمة المقلية والسمن النباتي الصناعي.

تأثير الدهون المتحولة على الصحة

ـ تضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ـ تزيد من نسب الكوليسترول الضار وتقلل الكوليسترول النافع (HDL).

الدهون المشبعة ترفع الكوليسترول في الكبد

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، ما يلي :

ـ اللحوم الحمراء.

ـ منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الزبدة، الجبن، والحليب كامل الدسم.

ـ الزيوت الاستوائية مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل.

المخاطر الصحية للدهون المتحولة

ـ تزيد إنتاج الكوليسترول الضار في الكبد.

ـ تؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين وزيادة فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

الوجبات السريعة من أخطر مسببات الكوليسترول

ومن أشهر الأطعمة السريعة الضارة التي تحتوي على الدهون المتحولة، ما يلي :

ـ البرجر والبيتزا.

ـ البطاطس المقلية والوجبات الجاهزة عالية الدهون.

تأثير الدهون المتحولة المباشر

تحتوي على دهون مشبعة ومتحولة وسعرات حرارية مرتفعة. لذا فهي ترفع مستويات الكوليسترول الضار بشكل سريع وتزيد خطر انسداد الشرايين.

ويرتفع الكوليسترول الضار نتيجة الإفراط في تناول الدهون المشبعة والمتحولة والوجبات السريعة يعد من أخطر العوامل المسببة لأمراض القلب. وللوقاية، ينصح الخبراء بتقليل هذه الأطعمة واستبدالها بخيارات صحية مثل الحبوب الكاملة، الخضروات، والفواكه.