طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
بالصور

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

آية التيجي

يمكن لبعض الأطعمة أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وهو ما يسبب مشكلات صحية خطيرة قد تصل إلى النوبات القلبية أو الجلطات الدماغية.

هل الدهون المتحولة خطر صامت على القلب؟

وهناك العديد من مصادر الدهون المتحولة، وفق ما ذكر في موقع Harvard Health، وتشمل ما يلي :

ـ توجد في المخبوزات الجاهزة مثل الكيك والبسكويت.

ـ منتشرة في الأطعمة المقلية والسمن النباتي الصناعي.

تأثير الدهون المتحولة على الصحة

ـ تضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ـ تزيد من نسب الكوليسترول الضار وتقلل الكوليسترول النافع (HDL).

الدهون المشبعة ترفع الكوليسترول في الكبد

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، ما يلي :

ـ اللحوم الحمراء.

ـ منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الزبدة، الجبن، والحليب كامل الدسم.

ـ الزيوت الاستوائية مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل.

المخاطر الصحية للدهون المتحولة 

ـ تزيد إنتاج الكوليسترول الضار في الكبد.

ـ تؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين وزيادة فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

الوجبات السريعة من أخطر مسببات الكوليسترول

ومن أشهر الأطعمة السريعة الضارة التي تحتوي على الدهون المتحولة، ما يلي :

ـ البرجر والبيتزا.

ـ البطاطس المقلية والوجبات الجاهزة عالية الدهون.

تأثير الدهون المتحولة المباشر

تحتوي على دهون مشبعة ومتحولة وسعرات حرارية مرتفعة. لذا فهي ترفع مستويات الكوليسترول الضار بشكل سريع وتزيد خطر انسداد الشرايين.

ويرتفع الكوليسترول الضار نتيجة الإفراط في تناول الدهون المشبعة والمتحولة والوجبات السريعة يعد من أخطر العوامل المسببة لأمراض القلب. وللوقاية، ينصح الخبراء بتقليل هذه الأطعمة واستبدالها بخيارات صحية مثل الحبوب الكاملة، الخضروات، والفواكه.

أمراض القلب الدهون المشبعة الدهون المتحولة الوجبات السريعة تصلب الشرايين الكوليسترول الضار ارتفاع الكوليسترول

