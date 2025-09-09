شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

في الوقت الذي يبدأ فيه آلاف الطلاب الأمريكيين عامهم الجامعي الجديد، قرر الشاب زاك يادجاري، البالغ من العمر 18 عامًا، أن يسلك طريقًا مختلفًا عبر تأسيس شركته الناشئة Cal AI، وهو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لحساب السعرات الحرارية من صور الطعام بدقة لافتة.

انطلاقة من غرفة صغيرة إلى شركة مليونية

أطلق زاك تطبيق Cal AI في مايو 2024 من غرفة بمنزل والديه في نيويورك، وحقق التطبيق إيرادات إجمالية بلغت 1.4 مليون دولار، وصافي أرباح شهرية تجاوز 274 ألف دولار.

وأتاح ظالم التطبيق مجانًا عبر أبل ستور وجوجل بلاي مع خطط اشتراك تبدأ من 2.49 دولار شهريًا؛ حيث يعمل على تشغيله فريق مكون من 30 موظفًا.

بداية مبكرة مع البرمجة شغف منذ الطفولة

بدأ زاك تعلم البرمجة في سن السابعة بدعم من والدته، وجرب العديد من الأفكار قبل أن يستقر على مشروعه الحالي.

حملة تسويقية بميزانية محدودة

الاستعانة زاك بأصدقائه المبرمجين، وطوّر نموذجًا يحلل الصور مباشرة، وخصص 2000 دولار فقط لحملة تسويقية، ليحقق في شهره الأول 28 ألف دولار، ثم تضاعف الرقم إلى 115 ألف دولار.

حياة مترفة لكن مليئة بالمسؤوليات

ويعيش زاك حياة تشبه قصص الأفلام، بقيادته سيارة لامبورجيني تحمل اسم التطبيق، وإقامته في فيلا مع أصدقائه.

وينفق زاك شهريًا نحو 770 ألف دولار على التسويق، الرواتب، والخدمات التقنية، ويدرك حجم المسؤولية لأنه يقود شركة يعتمد عليها موظفون وعائلات بأكملها.

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء

خطط مستقبلية في ريادة الأعمال

ولا يرى زاك نفسه باقياً طويلًا في الجامعة، ويخطط خلال عامين لبيع التطبيق أو تسليمه لرئيس تنفيذي جديد، ويتطلع للتفرغ لمشاريعه القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يقول زاك: "ريادة الأعمال هي مستقبلي، وأتمنى أن تكون إنجازاتي جزءًا من إرثي الشخصي".

ليست التجربة الأولى

وأسس زاك سابقًا موقع ألعاب إلكترونية باسم Totally Science خلال دراسته الثانوية.

وساعد الموقع الطلاب على تجاوز قيود الإنترنت في المدارس، وقام وإليك ببيعه في مطلع 2024 لشركة Freeze Nova مقابل 100 ألف دولار.

منافسة قوية مع تطبيقات عالمية

ويواجه تطبيق Cal AI منافسة مباشرة مع تطبيقات شهيرة مثل MyFitnessPal.

ورغم التحديات، يؤكد زاك أن تطبيقه سيصبح الرائد في مجاله بفضل دقة الذكاء الاصطناعي.