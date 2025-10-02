بعد ما ضربوا بعض.. جلسة صلح عرفية بين معلمي التاريخ بمدرسة ميت حلفا في القليوبية.. صور

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم عقد محضر صلح عرفي بين معلمي تاريخ نشبت بينهما مشاجرة اليوم بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة بمحافظة القليوبية.

ونص محضر الصلح على التزام الطرفين بعدم التعرض لبعضهما البعض، وفي حالة المخالفة يتم دفع قيمة إيصال أمانة قدره 300 ألف جنيه، كما تضمن الاتفاق التنازل عن المحضر الذي تم إخطار النجدة به والتوقف عن اتخاذ أي إجراءات قانونية، إضافة إلى اتفاق يقضي بمغادرة المعلم المتسبب في الواقعة للمدرسة، وذلك بعد التراضي بين الطرفين.

وشهدت مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، واقعة مؤسفة بعدما اعتدى أحد معلمي مادة التاريخ على زميله الجديد، المكلّف بالتدريس في المدرسة.

وتبين أن المدرس المعتدى عليه من أبناء قرية ميت حلفا، وتم توزيعه على المدرسة ضمن عقود الحصة لسد العجز في المدرسين.

وخلال تسليم خطاب التكليف فوجئ بزميله معلم مادة التاريخ يعتدي عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته في الأنف.

وجرى إبلاغ شرطة النجدة، وتحرير محضر بالواقعة، بينما ترك المتهم المدرسة قبل وصول قوات الشرطة.