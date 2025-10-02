قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني
مدبولي يرد على المُشككين: بيقولوا إن مشروع العاصمة الإدارية خاسر.. دلوقتي الشركة حققت أرباحا مكنتها من تسديد 8 مليارات جنيه ضرائب
قرينة الرئيس: تكريم خريجي الدبلومات الفنية يؤكد دعم التعليم وربطه بسوق العمل
حوادث

بعد ما ضربوا بعض.. جلسة صلح عرفية بين معلمي التاريخ بمدرسة ميت حلفا في القليوبية.. صور

جانب من الصلح
جانب من الصلح
إبراهيم الهواري

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم عقد محضر صلح عرفي بين معلمي تاريخ نشبت بينهما مشاجرة اليوم بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة بمحافظة القليوبية.

ونص محضر الصلح على التزام الطرفين بعدم التعرض لبعضهما البعض، وفي حالة المخالفة يتم دفع قيمة إيصال أمانة قدره 300 ألف جنيه، كما تضمن الاتفاق التنازل عن المحضر الذي تم إخطار النجدة به والتوقف عن اتخاذ أي إجراءات قانونية، إضافة إلى اتفاق يقضي بمغادرة المعلم المتسبب في الواقعة للمدرسة، وذلك بعد التراضي بين الطرفين.

وشهدت مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، واقعة مؤسفة بعدما اعتدى أحد معلمي مادة التاريخ على زميله الجديد، المكلّف بالتدريس في المدرسة.

وتبين أن المدرس المعتدى عليه من أبناء قرية ميت حلفا، وتم توزيعه على المدرسة ضمن عقود الحصة لسد العجز في المدرسين. 

وخلال تسليم خطاب التكليف فوجئ بزميله معلم مادة التاريخ يعتدي عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته  في الأنف.
وجرى إبلاغ شرطة النجدة، وتحرير محضر بالواقعة، بينما ترك المتهم المدرسة قبل وصول قوات الشرطة.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

الصلاة على النبي

أحمد الطلحي: الصلاة على النبي ﷺ مفتاح السعادة ودواء القلوب وسرّ القرب إلى الله

موضوع خطبة الجمعة

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة بعنوان «شرف الدفاع عن الأوطان»

الأحلام

شرح حديث «رؤيا المؤمن معلقة برجل طائر»

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

