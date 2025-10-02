هالة صدقي تهدي تكريمها في مهرجان المونودراما للراحل سمير غانم

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنانة هالة صدقي في افتتاح مهرجان المونودراما في نسخته الثامنة حيث حرصت علي حضور تركيمها و اهدت التكريم للفنان القدير الراحل سمير غانم



حرص على الحضور العديد من النجوم أحمد وفيق ، عبد العزيز مخيون ، أيمن الشيوي ، هالة صدقي ، عايدة فهمي و العديد من النجوم



وأوضح رئيس المهرجان، أنه يشهد حفل الافتتاح كوكبة كبيرة من الوفود العربية والأجنبية المشاركة بعروضها المسرحية فى الدورة الثامنة للمهرجان، ومنهم وفود من دول: “ألمانيا، بولندا، رومانيا، أسبانيا، سلوفاكيا، مصر، فلسطين، الأردن، العراق، السعودية، الإمارات، السودان”.

يشارك فى المهرجان بدورة هذا العام 17 عرضا مسرحيا، ويقدم المهرجان ثلاث ورش فنية، الورشة الأولى ماستر كلاس فى السينوغرافيا بعنوان "تشكيل الفراغ فى المونودراما" للفنان حازم شبل - مصر، والورشة الثانية "الجسد على المسرح" للفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا، والثالثة ورشة "المونودراما والكوميديا" للفنان نصار النصار - الكويت .

وضمن فعاليات المهرجان للإحتفاء بمئوية ميلاد عبقري المسرح "بيتر بروك"، تقام ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، يتحدث فيها كلا من : الكاتب السعودي الكبير فهد الحارثي، المخرج المصري الكبير عصام السيد، بالإضافة إلى كوكبة أخرى من المتحدثين الأجانب، ويدير الندوة الدكتور محمود سعيد.

كما تضم هذه الدورة ثلاث منصات وهى : "أيام القاهرة لمونودراما الشاشة" وتقام بسينما الهناجر، "أيام القاهرة للحكواتي" وتقدم يومى الجمعة والأحد 3 و 5 أكتوبر على مسرح قبة الغوري، "أيام القاهرة لمونودراما الصعيد" وتشمل بعض العروض التى يقدمها شباب الصعيد بالإضافة إلى عدد من الورش الفنية