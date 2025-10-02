قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: الوضع في الشرق الأوسط متدهور.. والغرب لم يستطع تقديم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها اليوم على وقع منحنى إيجابي لمؤشراتها
أسامة كمال: حرب أكتوبر نقطة مضيئة في تاريخ مصر وتجسيد لروح الشعب المصري الصامد
سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هالة صدقي تهدي تكريمها في مهرجان المونودراما للراحل سمير غانم

الفنانة هالة صدقي
الفنانة هالة صدقي
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنانة هالة صدقي في افتتاح مهرجان المونودراما في نسخته الثامنة حيث حرصت علي حضور تركيمها و اهدت التكريم للفنان القدير الراحل سمير غانم


حرص على الحضور العديد من النجوم  أحمد وفيق ،  عبد العزيز مخيون ،  أيمن الشيوي ، هالة صدقي ، عايدة فهمي و العديد من النجوم


وأوضح رئيس المهرجان، أنه يشهد حفل الافتتاح كوكبة كبيرة من الوفود العربية والأجنبية المشاركة بعروضها المسرحية فى الدورة الثامنة للمهرجان، ومنهم وفود من دول: “ألمانيا، بولندا، رومانيا، أسبانيا، سلوفاكيا، مصر، فلسطين، الأردن، العراق، السعودية، الإمارات، السودان”.

يشارك فى المهرجان  بدورة هذا العام 17 عرضا مسرحيا، ويقدم المهرجان ثلاث ورش فنية، الورشة الأولى ماستر كلاس فى السينوغرافيا بعنوان "تشكيل الفراغ فى المونودراما" للفنان حازم شبل - مصر، والورشة الثانية "الجسد على المسرح" للفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا، والثالثة ورشة "المونودراما والكوميديا" للفنان نصار النصار - الكويت .

وضمن فعاليات المهرجان للإحتفاء بمئوية ميلاد عبقري المسرح "بيتر بروك"، تقام ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، يتحدث فيها كلا من : الكاتب السعودي الكبير فهد الحارثي، المخرج المصري الكبير عصام السيد، بالإضافة إلى كوكبة أخرى من المتحدثين الأجانب، ويدير الندوة الدكتور محمود سعيد.

كما تضم هذه الدورة ثلاث منصات وهى : "أيام القاهرة لمونودراما الشاشة" وتقام بسينما الهناجر، "أيام القاهرة للحكواتي" وتقدم يومى الجمعة والأحد  3 و 5 أكتوبر على مسرح قبة الغوري، "أيام القاهرة لمونودراما الصعيد" وتشمل بعض العروض التى يقدمها شباب الصعيد بالإضافة إلى عدد من الورش الفنية

هالة صدقي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

ترشيحاتنا

الاهلي

الأهلي بيكسب بالحكام.. حمادة عبداللطيف يفتح النار علي الزمالك

رودري

رودري يكشف كواليس تتويجه بالكرة الذهبية 2024 وردة فعله العاطفية

الزمالك

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري

بالصور

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد