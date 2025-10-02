شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن حجم السد الإثيوبي ضخم، لكن تصميمه الهندسي غير مناسب لتخزين هذه الكميات الهائلة من المياه خلفه، مشيرا إلى أن حكومة إثيوبيا تعمدت تخزين المياه على مدار 5 سنوات دون اتفاق أو تشاور مع دولتي المصب.

وقال عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن غمر أراضي طرح النهر أمر طبيعي ومتوقع، حيث يعلم كل من يزرع تلك الأراضي أنها معرضة للغمر في أي وقت من العام، لكن الغمر الواسع مؤخرا غير متوقع، خاصة مع بدء السد العالي استقبال المياه القادمة من إثيوبيا.

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن إثيوبيا باتت قادرة اليوم على إغراق السودان في يوم واحد فقط عبر فتح 21 بوابة للسد، وهو ما يجعل الخرطوم تحت رحمة القرار الإثيوبي من الناحية المائية

وأشار عباس شراقي إلى أن مصر تحرص على استقرار منسوب مياه النيل، ويتم تصريف جزء من مياه الفيضانات إلى مجرى النهر وأراضي طرح النهر، عبر تشغيل بوابات السد العالي أو مفيض توشكى عند الحاجة.