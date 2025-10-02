قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني
مدبولي يرد على المُشككين: بيقولوا إن مشروع العاصمة الإدارية خاسر.. دلوقتي الشركة حققت أرباحا مكنتها من تسديد 8 مليارات جنيه ضرائب
قرينة الرئيس: تكريم خريجي الدبلومات الفنية يؤكد دعم التعليم وربطه بسوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اسماء محمد

ينخدع الكثير من الناس فى الأطعمة التى تبدو صحية فى حين أن بعضها قد يضر القلب والصحة العامة لذا يجب معرفة هذه الأطعمة التى تجمع بين المكونات المفيدة والضارة.

ووفقا لموقع “ heartandstroke” نعرض لكم أهم الاطعمة التى تبدو صحية لكنها تضر القلب والجسم.

الزبادي المحلى 


يحتوي متوسط ​​كوب الزبادي المنكّه على 30 جرامًا من السكر (7.5 ملاعق صغيرة) أي ما يعادل لوح شوكولاتة، وبعض السكر موجود طبيعيًا في الزبادي، لكن معظمه مضاف وبدلًا من ذلك: قلّل السكر بتحضير مزيجك الخاص، و ابدأ بالزبادي اليوناني العادي وأضف إليه الفاكهة الطازجة.

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

كعك النخالة

تبدو صحية بسبب كلمة "نخالة"، لكن الحقيقة: تحتوي كعكة النخالة المتوسطة من محلات الدونات على ما يقارب 400 سعرة حرارية و36 جرامًا حوالى 9 ملاعق صغيرة من السكر، لكنها تحتوي على 4 غرامات فقط من الألياف، وبدلًا من ذلك اصنع كعكًا صغيرًا بنفسك وجمّده لوجباتك الصباحية الجاهزة.

 السوشي

السمك لذيذ، لكن عند تناول الأرز الأبيض وغمسه في صلصة الصويا، ستحصل على الكثير من الكربوهيدرات المكررة والصوديوم وبدلًا من ذلك: اختر المزيد من السمك، وقلل من الأرز الأبيض أو اختر الأرز البني إن أمك)، وبعض الخضراوات كطبق جانبي و استخدم صلصة الصويا باعتدال، وأضف نكهة مميزة بالواسابي.

السوشي

 وجبات خفيفة من الفاكهة الصمغية


عند ظهور عبارة "مُرَكَّز عصير الفاكهة" في قائمة المكونات، يُرجَّح أن المقصود هو السكر ، فصل السكر عن الفاكهة لصنع حلوى جيلاتينية مُصنَّعة بنكهة الفاكهة يختلف عن تناول الفاكهة الطازجة الغنية بالعناصر الغذائية والألياف بدلا من ذلك اختر الفاكهة الطازجة الحقيقية .

 كريمة البندق والشوكولاتة

الهالة الصحية تدور حول الحليب والكاكاو والبندق، لكن قائمة المكونات تُظهر قصة مختلفة مثل : السكر وزيت النخيل هما المكونان الرئيسيان، وكلاهما غير مغذٍّ. 

إذا قارنتَ كريمة البندق والشوكولاتة بكريمة الشوكولاتة، فستجد نفس كميات السكر والدهون وبدلاً من ذلك: التزم بزبدة الفول السوداني أو اللوز.

 أعواد الخضار

لا أقصد الجزر والكرفس! أنا أتحدث عن أكياس الوجبات الخفيفة المقلية أو المخبوزة  أعواد مقرمشة مصنوعة من دقيق الذرة ونشا البطاطس مع رشة من السبانخ أو مسحوق البنجر للون بدلًا من ذلك: جرب طبقًا من أعواد الخضراوات الحقيقية مثل الخيار والفلفل والجزر.

البطاطس المقلية

الماء مع الفيتامينات

 

الماء ضروري للحياة، وكذلك الفيتامينات ولكن عند خلطهما في زجاجة مع ملونات الطعام والسكر، ينتج منتج غير ضروري وبدلًا من ذلك: اشرب الماء العادي أو أضف إليه بعض الحمضيات أو النعناع.

 يمكنك الحصول على جميع الفيتامينات التي تحتاجها من الطعام، أو تناول الفيتامينات المتعددة عند الحاجة .

 دقيق الشوفان المحلى

الشوفان حبوب كاملة مغذية، ولكن ليس عندما يكون طبقك الصباحي مغلفًا بثلاث ملاعق صغيرة من السكر وتجنب نكهات القيقب أو السكر البني وبدلًا من ذلك: حضّر دقيق الشوفان العادي بنفسك مع التفاح المبشور، أو جوز الهند، أو الموز المهروس، أو التوت الطازج.

 ألواح الجرانولا

غالبًا ما يُروَّج لفوائد حبوبها الكاملة، إلا أن معظم ألواح الجرانولا هي في الواقع مجرد وجبات سريعة لزجة وحلوة، لا تدع القليل من الشوفان يخدعك خاصةً عندما ترى أيضًا المارشميلو ورقائق الشوكولاتة، وبدلًا من ذلك: إذا كانت ألواح الجرانولا ضرورية، فاختر واحدة تحتوي على 6 جرامات من السكر أو أقل لكل لوح، ونأمل أن تحتوي على بعض الألياف.

القلب أطعمة تبدو صحية أطعمة مفيدة للقلب تضر القلب تضر القلب والجسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي

أحمد الطلحي: الصلاة على النبي ﷺ مفتاح السعادة ودواء القلوب وسرّ القرب إلى الله

موضوع خطبة الجمعة

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة بعنوان «شرف الدفاع عن الأوطان»

الأحلام

شرح حديث «رؤيا المؤمن معلقة برجل طائر»

بالصور

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد