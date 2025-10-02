بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

ينخدع الكثير من الناس فى الأطعمة التى تبدو صحية فى حين أن بعضها قد يضر القلب والصحة العامة لذا يجب معرفة هذه الأطعمة التى تجمع بين المكونات المفيدة والضارة.

ووفقا لموقع “ heartandstroke” نعرض لكم أهم الاطعمة التى تبدو صحية لكنها تضر القلب والجسم.

الزبادي المحلى



يحتوي متوسط ​​كوب الزبادي المنكّه على 30 جرامًا من السكر (7.5 ملاعق صغيرة) أي ما يعادل لوح شوكولاتة، وبعض السكر موجود طبيعيًا في الزبادي، لكن معظمه مضاف وبدلًا من ذلك: قلّل السكر بتحضير مزيجك الخاص، و ابدأ بالزبادي اليوناني العادي وأضف إليه الفاكهة الطازجة.

كعك النخالة

تبدو صحية بسبب كلمة "نخالة"، لكن الحقيقة: تحتوي كعكة النخالة المتوسطة من محلات الدونات على ما يقارب 400 سعرة حرارية و36 جرامًا حوالى 9 ملاعق صغيرة من السكر، لكنها تحتوي على 4 غرامات فقط من الألياف، وبدلًا من ذلك اصنع كعكًا صغيرًا بنفسك وجمّده لوجباتك الصباحية الجاهزة.

السوشي

السمك لذيذ، لكن عند تناول الأرز الأبيض وغمسه في صلصة الصويا، ستحصل على الكثير من الكربوهيدرات المكررة والصوديوم وبدلًا من ذلك: اختر المزيد من السمك، وقلل من الأرز الأبيض أو اختر الأرز البني إن أمك)، وبعض الخضراوات كطبق جانبي و استخدم صلصة الصويا باعتدال، وأضف نكهة مميزة بالواسابي.

وجبات خفيفة من الفاكهة الصمغية



عند ظهور عبارة "مُرَكَّز عصير الفاكهة" في قائمة المكونات، يُرجَّح أن المقصود هو السكر ، فصل السكر عن الفاكهة لصنع حلوى جيلاتينية مُصنَّعة بنكهة الفاكهة يختلف عن تناول الفاكهة الطازجة الغنية بالعناصر الغذائية والألياف بدلا من ذلك اختر الفاكهة الطازجة الحقيقية .

كريمة البندق والشوكولاتة

الهالة الصحية تدور حول الحليب والكاكاو والبندق، لكن قائمة المكونات تُظهر قصة مختلفة مثل : السكر وزيت النخيل هما المكونان الرئيسيان، وكلاهما غير مغذٍّ.

إذا قارنتَ كريمة البندق والشوكولاتة بكريمة الشوكولاتة، فستجد نفس كميات السكر والدهون وبدلاً من ذلك: التزم بزبدة الفول السوداني أو اللوز.

أعواد الخضار

لا أقصد الجزر والكرفس! أنا أتحدث عن أكياس الوجبات الخفيفة المقلية أو المخبوزة أعواد مقرمشة مصنوعة من دقيق الذرة ونشا البطاطس مع رشة من السبانخ أو مسحوق البنجر للون بدلًا من ذلك: جرب طبقًا من أعواد الخضراوات الحقيقية مثل الخيار والفلفل والجزر.

الماء مع الفيتامينات

الماء ضروري للحياة، وكذلك الفيتامينات ولكن عند خلطهما في زجاجة مع ملونات الطعام والسكر، ينتج منتج غير ضروري وبدلًا من ذلك: اشرب الماء العادي أو أضف إليه بعض الحمضيات أو النعناع.

يمكنك الحصول على جميع الفيتامينات التي تحتاجها من الطعام، أو تناول الفيتامينات المتعددة عند الحاجة .

دقيق الشوفان المحلى

الشوفان حبوب كاملة مغذية، ولكن ليس عندما يكون طبقك الصباحي مغلفًا بثلاث ملاعق صغيرة من السكر وتجنب نكهات القيقب أو السكر البني وبدلًا من ذلك: حضّر دقيق الشوفان العادي بنفسك مع التفاح المبشور، أو جوز الهند، أو الموز المهروس، أو التوت الطازج.

ألواح الجرانولا

غالبًا ما يُروَّج لفوائد حبوبها الكاملة، إلا أن معظم ألواح الجرانولا هي في الواقع مجرد وجبات سريعة لزجة وحلوة، لا تدع القليل من الشوفان يخدعك خاصةً عندما ترى أيضًا المارشميلو ورقائق الشوكولاتة، وبدلًا من ذلك: إذا كانت ألواح الجرانولا ضرورية، فاختر واحدة تحتوي على 6 جرامات من السكر أو أقل لكل لوح، ونأمل أن تحتوي على بعض الألياف.