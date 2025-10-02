قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
خدمات

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع. هذا التراجع يعكس استمرار حالة التذبذب الحذر في سوق الصرف.

قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة

وفي خطوة مهمة على صعيد السياسة النقدية، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 2 أكتوبر، عن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي.

 كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. هذا القرار يأتي في إطار مساعي البنك المركزي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية.

أسعار الدولار في البنوك 

رصدت البنوك في مصر أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم والتي جاءت كالتالي:

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع
  • سعر الدولار في بنك مصر: 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع
  • بنك القاهرة: 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 47.70 جنيه للشراء – 47.80 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع

 أسعار الدولار لحظة بلحظة

بحسب بيانات أسعار الصرف اللحظية مساء اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، فقد أظهرت التعاملات تراحعات طفيفة في أسعار الدولار بالبنوك المختلفة بختام تعاملات اليوم:

  • البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع (تراجع 0.167%)
  • اتش اس بي سي (HSBC): 47.70 جنيه للشراء – 47.80 جنيه للبيع (تراجع 0.209%)
  • بنك القاهرة (BDC): 48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع (ثبات)
  • المصرف المتحد (UB): 47.70 جنيه للشراء – 47.80 جنيه للبيع (تراجع 0.209%)
  • بنك فيصل الإسلامي: 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع (تراجع 0.167%)
  • بنك الإسكندرية (ALEXBANK): 47.70 جنيه للشراء – 47.80 جنيه للبيع (تراجع 0.209%)
  • بنك مصر (BM): 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع (تراجع 0.167%)
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 47.70 جنيه للشراء – 47.80 جنيه للبيع (تراجع 0.250%)
  • الأهلي المصري (NBE): 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع (تراجع 0.167%)
  • قطر الوطني الأهلي (QNB Alahli): 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع (تراجع 0.167%)
