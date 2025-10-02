رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع. هذا التراجع يعكس استمرار حالة التذبذب الحذر في سوق الصرف.

قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة

وفي خطوة مهمة على صعيد السياسة النقدية، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 2 أكتوبر، عن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. هذا القرار يأتي في إطار مساعي البنك المركزي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية.

أسعار الدولار في البنوك

رصدت البنوك في مصر أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر: 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.70 جنيه للشراء – 47.80 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 47.74 جنيه للشراء – 47.84 جنيه للبيع

أسعار الدولار لحظة بلحظة

بحسب بيانات أسعار الصرف اللحظية مساء اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، فقد أظهرت التعاملات تراحعات طفيفة في أسعار الدولار بالبنوك المختلفة بختام تعاملات اليوم: