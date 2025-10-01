أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم عبيدة أمير ونهاد سمير وأحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4425 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5163 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5900 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 41304 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.94 جنيه للبيع و47.81 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.33 جنيه للبيع، و56.16 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 64.43 جنيه للبيع، 64.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للبيع، و12.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.05 جنيه للبيع، و13.01 جنيه للشراء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، الأول من أكتوبر 2025، طقسًا خريفيًا معتدلًا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، إن شبورة مائية متوقعة خلال الساعات الأولى من الصباح، من الرابعة وحتى الثامنة، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا خاصة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

رذاذ خفيف في بعض المناطق وظهور سحب منخفضة

ومن المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

اضطراب في الملاحة البحرية وتحذير من ارتفاع الأمواج

وأشارت الهيئة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، خاصة في مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 32 - الصغرى 21 درجة

الإسكندرية: العظمى 30 - الصغرى 22 درجة

مرسى مطروح: العظمى 28 - الصغرى 20 درجة

سوهاج: العظمى 36 - الصغرى 22 درجة

قنا: العظمى 37 - الصغرى 23 درجة

أسوان: العظمى 39 - الصغرى 25 درجة