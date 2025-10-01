قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب يعلن خوض انتخابات الأهلي
الصحف الهندية تختار الأقصر ضمن أعرق ست مدن في العالم والمقصد المصري من أبرز 10 وجهات سياحة الطعام بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي: مستقبل مصر ركيزة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة
الرئيس السيسي: المدينة البيئية نموذج للاستثمار الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص
11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم عبيدة أمير ونهاد سمير وأحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4425 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5163 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5900 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 41304 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.94 جنيه للبيع و47.81 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.33 جنيه للبيع، و56.16 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني  64.43 جنيه للبيع،  64.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للبيع، و12.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.05 جنيه للبيع، و13.01 جنيه للشراء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، الأول من أكتوبر 2025، طقسًا خريفيًا معتدلًا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، إن شبورة مائية متوقعة خلال الساعات الأولى من الصباح، من الرابعة وحتى الثامنة، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا خاصة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

رذاذ خفيف في بعض المناطق وظهور سحب منخفضة
ومن المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

اضطراب في الملاحة البحرية وتحذير من ارتفاع الأمواج
وأشارت الهيئة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، خاصة في مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة الكبرى: العظمى 32 - الصغرى 21 درجة

الإسكندرية: العظمى 30 - الصغرى 22 درجة

مرسى مطروح: العظمى 28 - الصغرى 20 درجة

سوهاج: العظمى 36 - الصغرى 22 درجة

قنا: العظمى 37 - الصغرى 23 درجة

أسوان: العظمى 39 - الصغرى 25 درجة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

فيضان من سد النهضة

خبير مياه: تصريف سد النهضة تراجع لكنّه ما زال يُهدّد السودان

المتهم

23 أكتوبر.. المحكمة الاقتصادية تنظر قرار التحفظ على ممتلكات طبيب

أحمد صلاح حسني

إحالة دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للتحقيق وجلسة 8 أكتوبر بسبب إتلاف سيارة

المتهم

القبض على عاطل تعدى على سائق ميكروباص بالإسكندرية

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

