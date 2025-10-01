لسرقة ذهبها.. مقـ.ـتل سيدة مسنة في منزلها بالمنوفية

لقيت سيدة مسنة مصرعها علي يد مجهولين حتي الآن لسرقة مصوغاتها الذهبية بقرية شرانيس بمركز قويسنا.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمقتل سيدة مسنة داخل شقتها بقرية شرانيس التابعة للمركز.

بالانتقال تبين مقتل سيدة مسنة داخل منزلها بعد تعرضها لضربات من سلاح أبيض واختفاء مصوغاتها الذهبية.

فيما تم نقل الجثمان الي مستشفي قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لضبط الجناة وقاتلي السيدة حيث يتم فحص المنزل والكاميرات وسؤال الجيران والاقارب للتوصل الي الجاني.