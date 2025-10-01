تراجع أسعار الذهب محليا رغم استمرار صعوده عالميا

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا، وذلك رغم استمرار المعدن النفيس عند مستويات مرتفعة عالميًا مدعومًا بموجة طلب قوية على الملاذات الآمنة. ويأتي ذلك وسط ترقب محلي لمستقبل حركة الدولار وسعر الصرف.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم مستويات متفاوتة بين الأعيرة المختلفة، حيث جاء سعر الجرام عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – عند مستوى 5100 جنيه تقريبًا، بينما تحرك سعر باقي الأعيرة بشكل متباين.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: حوالي 5827 جنيهًا للجرام

عيار 22: حوالي 5341 جنيهًا للجرام

عيار 21: حوالي 5100 جنيهًا للجرام

عيار 18: حوالي 4371 جنيهًا للجرام

عيار 14: حوالي 3400 جنيه للجرام تقريبًا

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): حوالي 40,800 جنيه

الأوقية عالميًا: نحو 2580 دولارًا

ويشير خبراء سوق الذهب إلى أن التراجع المحلي الطفيف يرجع إلى تحركات العرض والطلب داخل السوق المصرية، فضلًا عن استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات البنوك، وهو ما انعكس على حركة التسعير اليومية للمعدن الأصفر.

أما عالميًا، فقد واصل الذهب الحفاظ على مستوياته التاريخية بدعم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في مواجهة تقلبات الأسواق ومخاطر الركود.

وأكد تجار المشغولات الذهبية أن السوق المحلية تشهد حالة من الترقب الحذر بين المستهلكين، حيث يفضل البعض تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لتحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول موسم الأفراح وزيادة الطلب على الشبكة والمشغولات.

في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من التحركات خلال الأسابيع المقبلة، سواء بالصعود في حال استمرار الضغوط العالمية على الاقتصاد الأمريكي، أو بالتراجع في حال استقرار الأسواق وهدوء المخاوف من الأزمات الجيوسياسية.