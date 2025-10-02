بيركي أوزير يتألق بثلاث تصديات لركلة جزاء ويقود ليل لإسقاط روما في الدوري الأوروبي

شهدت الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي تألقًا لافتًا للحارس التركي بيركي أوزير، الوافد الجديد إلى صفوف ليل الفرنسي، بعدما قاد فريقه لفوز ثمين على روما الإيطالي بهدف نظيف.

اللقطة الأبرز في المباراة جاءت عندما تصدى أوزير لثلاث ركلات جزاء متتالية في نفس الموقف، بعدما أعاد الحكم الركلة مرتين.

ففي المرة الأولى وقف أمام الأوكراني أرتيم دوفبي وأبعد الكرة ببراعة، ليكرر التصدي نفسه في الإعادة الثانية أمام اللاعب ذاته، قبل أن يواصل التألق في المرة الثالثة أمام الأرجنتيني ماتياس سوليه، ليحافظ على شباكه نظيفة.

هدف مبكر يحسم اللقاء

حسم ليل المباراة منذ الدقائق الأولى، بعدما سجل هكون أرنار هارالدسون هدف الفوز في الدقيقة السادسة، ليمنح الفريق الفرنسي ثلاث نقاط ثمينة، أكمل بها سلسلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على بران النرويجي (2-1).

صدارة المجموعة

بهذا الانتصار، واصل ليل بدايته المثالية في البطولة، حيث اعتلى صدارة ترتيب مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط من مباراتين، متساويًا مع براجا البرتغالي.

أما روما، فتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط في المركز الرابع عشر، بعدما اكتفى بالفوز في الجولة الأولى على نيس الفرنسي (2-1)، ليزداد موقفه صعوبة في مجموعة قوية تضم أسماء وازنة.

صفقة ناجحة لتعويض الرحيل

بيركي أوزير (24 عامًا) انضم إلى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من إيوبسبور التركي، مقابل 4.5 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات، في عقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030.

وتأتي هذه الصفقة لتعويض رحيل الحارس لوكاس شوفالييه الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.

اختبارات مقبلة

سيلتقي روما في الجولات المقبلة مع رينجرز وسيلتيك وباناثينايكوس خارج الديار، بينما يستضيف فرق فيكتوريا بلزن وميتيلاند وشتوتجارت.

أما ليل الفرنسي، فسيخوض مواجهات قوية ضد ريد ستار بلجراد ويونج بويز وسيلتا فيجو، على أن يستقبل لاحقًا دينامو زغرب وباوك وفرايبورج على ملعبه.