فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

فى الزمن الذي نعيش فيه يكثر الكذب حولنا فى كل شئ ورغم هذا هناك مواليد أبراج محددة لايستطيعون الكذب مهما حاولوا رغم تمتعهم بالذكاء مما يجعلهم عملة نادرة فى العصر الحالى.

نكشف لكم فى هذا التقرير أكثر 7 أبراج فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا عدة مرات .



برج الأسد



مواليد برج الأسد من أكثر الأشخاص صدقًا الذين ستقابلهم لأن الصدق جزء من أخلاقهم، ويكرهون كل من لا يتصرف وفقًا لذلك كما إنهم صادقون مع أنفسهم ومع الآخرين، ويُعجب بهم أقاربهم لهذه الصفة تحديدًا.



برج الحمل



مثل الأسد، يتميز برج الحمل بالصراحة المفرطة فهو منفتح على التعبير عما يجول في أذهان الجميع دون تزييف، في الحقيقة يُعرف عنه أنه يُطلق على الأشياء كما يراها وسيُخبرك برأيه الصادق بدلًا من أن يُدعك تُصدق نصف الحقيقة.

برج القوس



القوس هو أكثر الأبراج صدقًا بالرغم من أن صراحته قد تُزعج البعض، إلا أن نواياه طيبة، وهو من أكثر الأبراج التي تحظى بالثناء والتقدير وأقلهم ميلًا للكذب والتظاهر بعكس الحقيقة.



برج الجدي



برج الجدي صادق وشفاف و قد يكون صريحًا كبرج القوس، و عمليًا ويتمتّع بالانضباط والنزاهة، وهو أمر يصعب تحقيقه بدون صدق.

برج العقرب



يتميز مواليد برج العقرب بشفافيتهم العاطفية، ويتوقون إلى أكبر قدر ممكن من العلاقات العميقة حيث أن الصدق جزء من طبيعتهم، ويكرهون الخداع بشدة، ومن يمارسونه، فالصدق بالنسبة لهم هو أنقى صور الحب والتقدير للآخرين.



برج العذراء



يزدهر برج العذراء بالنظام والقدرة على التنبؤ ولذلك نادرًا ما يُعرف عنهم الكذب فهم لا يعتقدون أن ذلك منطقي أو نبيل عمليًا. حتى لو كان مؤلمًا، فهم لا يترددون في قول ما يجب قوله.



برج الثور



لا يخشى الثور قول الحقائق المؤلمة ومثل بقية الشخصيات في القائمة، يتميزون بالصراحة والوضوح، ومعروفون بقول الحقيقة كما هي وبالنسبة لهم، الكذب غير ضروري ويتطلب جهدًا كبيرًا، وهو ما كان من الممكن بذله ليكونوا صادقين.