محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس: التعاون مع الموانئ التركية يفتح آفاق التجارة نحو أفريقيا وعالميا

أ ش أ

اختتم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية في تركيا ببرنامج مكثف شمل زيارة ميناء أمبارلي وعددًا من الشركات الصناعية المتخصصة في الصناعات المعدنية والأحذية الرياضية، واستعرض خلالها الإمكانيات التشغيلية والتجارب الصناعية التركية، وبحث سبل تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في هذه القطاعات الحيوية، وذلك بحضور رئيس مكتب التمثيل التجاري فى إسطنبول. 


وذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، في بيان اليوم ، أن رئيس الهيئة زار ميناء أمبارلي على بحر مرمرة ، واطلع على إمكانياته التشغيلية وبنيته التحتية، حيث يُعد من أكبر الموانئ التركية بوجه عام وأكبر محطة لتداول الحاويات في تركيا ، وبلغ حجم تداول الحاويات به نحو 3.2 مليون حاوية في عام 2024، ويُعد ميناءً محوريًا للتجارة الخارجية وحركة النقل البحري للحاويات.
وخلال تفقده الميناء ، أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تكامل الموانئ التابعة لها مع المناطق الصناعية، بما يسهم في جعلها منصة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الموانئ التركية الكبرى يفتح آفاقًا واسعة أمام حركة التجارة نحو إفريقيا والأسواق العالمية.


وفي أعقاب ذلك، قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بزيارة ميدانية إلى مقر شركة دوياَر فانا (Duyar Vana) المتخصصة في صناعة أنظمة الإطفاء ومقاومة الحريق ومنتجات وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف وصب المعادن، حيث اطلع على خطوط الإنتاج وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع.


وعقب الجولة التفقدية للمصنع والمسبك، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع مسؤولي الشركة، استعرض خلاله فرص التعاون الممكنة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات الهندسية والمعدنية لما لها من دور حيوي في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز التصنيع المحلي.


وأشار إلى أن ما تمتلكه الهيئة من بنية تحتية متكاملة وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والدولية، يمثل عنصر جذب رئيسيًا للشركات التركية الراغبة في التوسع، وتأسيس قاعدة إنتاجية للتصدير، ونقل خبراتها الصناعية.


كما قام بزيارة ميدانية إلى مقر شركة برو لاب (Pro Lab) المتخصصة في تصنيع الأحذية الرياضية، وتفقد مرافق التصنيع وخطوط الإنتاج ، واطّلع على مراحل وآليات الجودة التي تعتمدها الشركة في هذا المجال، وعقد اجتماعًا مع مسؤولي الشركة، استعرض خلاله فرص التعاون لدعم نشاط الشركة فى مصر ، حيث ستبدأ الإنتاج قريباً من خلال مصنعها الجديد بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان ، وناقش كذلك سبل تعزيز استثمارات وإنتاج الشركة بجذب موردين خامات هذه الصناعة لإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية، مؤكدًا توافر إمكانات كبيرة للتوسع في منطقة القنطرة غرب الصناعية التي تمثل مركزًا واعدًا للصناعات النسيجية والملابس.


جدير بالذكر أن الجولة الترويجية لرئيس الهيئة في تركيا شملت ، على مدار أربعة أيام ، لقاءات مع اتحادات صناعية كبرى، واجتماعات ثنائية مع عدد من كبريات الشركات التركية، وزيارات ميدانية لعدد من المصانع والموانئ، في إطار استراتيجية الهيئة للترويج لفرص الاستثمار الصناعي واللوجستي التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم توقيع عقد مشروع هايبر بلاستيك HIPER Plastic في مجال تدوير البلاستيك وإنتاج المركبات البوليمرية (PET, HDPE, DOTP) باستثمارات 40 مليون دولار بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

