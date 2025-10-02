رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر

أكد اللواء كمال إسماعيل رئيس التحالف الوطني السوداني، على أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إبعاد الإسلام السياسي عن السلطة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضح أن غياب الاستقرار السياسي يمثل عائقًا أمام أي دولة تسعى إلى التنمية أو الاستثمار أو التطوير، بينما حققت مصر بقيادة السيسي قفزات نوعية بفضل استقرارها الداخلي.

مكانة مصر الاقتصادية

وأضاف في مقطع فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت مركزًا إداريًا وتجاريًا بمعايير عالمية، إلى جانب الموانئ الجديدة وربطها بالعاصمة، وهو ما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية.

وأضاف أن إنشاء مدن جديدة ممتدة يمثل نقلة حضارية تعكس رؤية القيادة المصرية في التنمية والتطوير، معتبرًا أن هذه المشروعات تُسجل كإنجازات واضحة للرئيس السيسي.

ولفت رئيس التحالف الوطني السوداني إلى أن مصر، رغم ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية، احتضنت مئات الآلاف من النازحين واللاجئين من دول عدة مثل السودان وسوريا واليمن والعراق، وتقاسمت معهم لقمة العيش.

موقف القيادة المصرية

وأشاد بموقف القيادة المصرية والشعب المصري في تحمل هذه المسؤولية الإنسانية الكبيرة، مؤكدًا أن ذلك يعكس عمق قيم التضامن والأخوة.

وأوضح إسماعيل أن التطور الكبير في قدرات الجيش المصري جعله قوة ضاربة ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم، وأكد أن الاستقرار الذي تشهده مصر اليوم يمثل إنجازًا ضخمًا مقارنة بما يحدث في العديد من دول المنطقة وأفريقيا.

وأتمّ أنه بعد 35 عامًا من إقامته في مصر، لمس فرقًا شاسعًا في البنية التحتية والطرق والكباري والمدن والتصنيع، معتبرًا أن ما تحقق في عهد الرئيس السيسي إنجاز يفخر به كل عربي.

