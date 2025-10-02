إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي

أكد الإعلامي السنغالي سرين مودو إنيانغ جلت، أنّ مصر شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاحات بارزة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحقيق السلام في المنطقة

وأضاف في مقطع فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذه النجاحات عززت مكانة مصر وريادتها أمام العالم، وأسهمت في تثبيت الأمن والاستقرار كخطوة أساسية لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع أن مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يبلغ طوله 30 كيلومترًا، يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في بداية الولاية الأولى للرئيس السيسي.

وأوضح أن هذا المشروع العملاق تم إنجازه في زمن قياسي بتكلفة 30 مليار جنيه مصري، بسواعد المصريين، ليشكل بداية عصر جديد للنهضة والتنمية الاقتصادية.

وأضاف الإعلامي السنغالي أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل واحدة من أبرز الإنجازات الكبرى، إذ بلغت تكلفتها نحو 45 مليار دولار، أي ما يعادل 40 مليار يورو، وفق ما نشرته إذاعة فرنسا الدولية.

وأوضح أن العاصمة تضم مئات آلاف الوحدات السكنية، إلى جانب المرافق الحكومية، ودور العبادة من مساجد وكنائس، مما يجعلها نموذجًا حضاريًا متكاملًا يعكس تطور الدولة المصرية.

وأشاد مودو بجهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء الطرق والجسور والكباري على امتداد ربوع الجمهورية لتسهيل حركة المرور وزيادة كفاءة المواصلات، كما نوه بتطوير الموانئ المصرية لزيادة حجم التجارة الخارجية.

وأشار إلى وجود نحو 80 مشروعًا قوميًّا بإجمالي استثمارات بلغت 120 مليار جنيه، وفرت ما يقارب 50 ألف فرصة عمل بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص المصري.

