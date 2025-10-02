سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب

أكد مختار نوح، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سابق عصره بمسافة 60 سنة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي انقذ مصر من كل شئ ونجح في فكرة تقويض فكرة الارهاب.

وقال مختار نوح، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بعمل لجنة لمكافحة الارهاب وكانت لجنة شعبية وضمت الخبراء ورغم ذلك توقفت، ولا بد أن تعود تلك اللجنة للعمل.

وتابع الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أنه كنت مطلعًا على هذه الجرائم، وأعرف الأشخاص الذين نفذوها، وهي أفعال تمّت عمدًا ضمن مخططات خفية.