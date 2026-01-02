طارق يحيى: الزمالك يحتاج لمدرب مصري وحل الأزمات قبل أي صفقات

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن المرحلة الحالية داخل القلعة البيضاء تتطلب الاعتماد على مدرب مصري، في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي، مشددًا على أن المدرب الوطني هو الأنسب لإدارة الفريق في هذه الظروف الصعبة.

وأوضح يحيى، خلال تصريحاته، أن المدرب المصري لن يحتاج إلى وقت طويل للتأقلم مع اللاعبين أو أجواء النادي، بعكس المدربين الأجانب، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني يبدأ من فهم طبيعة الزمالك وضغوطه الجماهيرية. وأضاف أن استمرار الأزمات الإدارية والمالية ينعكس بشكل سلبي على أداء الفريق داخل الملعب

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة أن يعمل مجلس الإدارة الحالي على حل أزمة إيقاف القيد في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن عدم القدرة على تسجيل لاعبين جدد يمثل عائقًا كبيرًا أمام أي جهاز فني. كما طالب بضرورة إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، لأن ذلك يؤثر على تركيزهم ومستواهم الفني.

وفيما يخص اختياراته للمدير الفني القادم، كشف طارق يحيى أنه يرشح عددًا من الأسماء القادرة على قيادة الفريق في الوقت الحالي، وعلى رأسهم طارق مصطفى، يليه خالد جلال، ثم مؤمن سليمان، وبعدهم معتمد جمال وعبد الحميد بسيوني، مؤكدًا أن جميعهم يمتلكون خبرات جيدة في الدوري المصري.

وأشار يحيى إلى أن الفريق يحتاج لتدعيمات محددة حال رفع إيقاف القيد، أبرزها ظهير أيمن، جناح أيمن، وقلب دفاع، من أجل إعادة التوازن للفريق. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأجواء الحالية داخل الزمالك تُحبط اللاعبين الأجانب، وهو ما يتطلب تدخلًا إداريًا سريعًا لإعادة الاستقرار للنادي



