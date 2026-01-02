قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر دولار اليوم 2-1-2026
خبير سياسي: الهجوم على مقر إقامة الرئيس بوتين كان مخططا بدقة ومتعدد المراحل
"كنز مدفون" يعيد خريطة توزيع المعادن النادرة.. ماذا وجد العلماء؟
غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائد الدعم السريع
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: الزمالك يحتاج لمدرب مصري وحل الأزمات قبل أي صفقات

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن المرحلة الحالية داخل القلعة البيضاء تتطلب الاعتماد على مدرب مصري، في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي، مشددًا على أن المدرب الوطني هو الأنسب لإدارة الفريق في هذه الظروف الصعبة.

وأوضح يحيى، خلال تصريحاته، أن المدرب المصري لن يحتاج إلى وقت طويل للتأقلم مع اللاعبين أو أجواء النادي، بعكس المدربين الأجانب، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني يبدأ من فهم طبيعة الزمالك وضغوطه الجماهيرية. وأضاف أن استمرار الأزمات الإدارية والمالية ينعكس بشكل سلبي على أداء الفريق داخل الملعب

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة أن يعمل مجلس الإدارة الحالي على حل أزمة إيقاف القيد في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن عدم القدرة على تسجيل لاعبين جدد يمثل عائقًا كبيرًا أمام أي جهاز فني. كما طالب بضرورة إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، لأن ذلك يؤثر على تركيزهم ومستواهم الفني.

وفيما يخص اختياراته للمدير الفني القادم، كشف طارق يحيى أنه يرشح عددًا من الأسماء القادرة على قيادة الفريق في الوقت الحالي، وعلى رأسهم طارق مصطفى، يليه خالد جلال، ثم مؤمن سليمان، وبعدهم معتمد جمال وعبد الحميد بسيوني، مؤكدًا أن جميعهم يمتلكون خبرات جيدة في الدوري المصري.

وأشار يحيى إلى أن الفريق يحتاج لتدعيمات محددة حال رفع إيقاف القيد، أبرزها ظهير أيمن، جناح أيمن، وقلب دفاع، من أجل إعادة التوازن للفريق. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأجواء الحالية داخل الزمالك تُحبط اللاعبين الأجانب، وهو ما يتطلب تدخلًا إداريًا سريعًا لإعادة الاستقرار للنادي


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

نيسان باترول

الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

هاتف آيفون برو

شاشة بلا فتحات.. آيفون 20 برو يلوح بثورة جديدة في الهواتف الذكية

دفسك اي 5 موديل 2026

مواصفات دفسك أي 5 موديل 2026 الجديدة

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد