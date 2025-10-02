مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن خطة ترامب لا تعطي ميزة واحدة للشعب الفلسطيني، لأن تلك الخطة لا تعطي الفلسطينيين إدارة الدولة الفلسطينية، أو إنسحاب إسرائيل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن ترامب أعطى مهلة 72 ساعة لحماس، للرد على تلك الهدنة، مؤكدا أن خطة ترامب، تعتمد على نزع سلاح حماس، والقضاء على الأنفاق الموجودة، مع تشكيل لجنة لأدارة قطاع غزة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي أثبت ان موقف مصر قوي وصادق، خاصة في تأكيده المستمر على رفض مخطط التهجير، والشعب المصري كان عظيما في وقوفه خلف القيادة السياسية في موقفها.