مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن خطة ترامب لا تعطي ميزة واحدة للشعب الفلسطيني، لأن تلك الخطة لا تعطي الفلسطينيين إدارة الدولة الفلسطينية، أو إنسحاب إسرائيل. 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن ترامب أعطى مهلة 72 ساعة لحماس، للرد على تلك الهدنة، مؤكدا أن خطة ترامب، تعتمد على نزع سلاح حماس، والقضاء على الأنفاق الموجودة، مع تشكيل لجنة لأدارة قطاع غزة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي أثبت ان موقف مصر قوي وصادق، خاصة في تأكيده المستمر على رفض مخطط التهجير، والشعب المصري كان عظيما في وقوفه خلف القيادة السياسية في موقفها. 

