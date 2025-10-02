أسرة طالب تتهم مدير مدرسة بالتعدى عليه بشبين القناطر

اتهمت أسرة طالب مدير مدرسة بادارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية بالتعدى عليه خلال فترة الفسحة المدرسية، ما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة.

وأكد ولي أمر الطالب، إن نجله فوجئ بقيام مدير المدرسة بالاعتداء عليه دون مبرر واضح، وهو ما تسبب له في إصابات بدنية وأثر نفسي سلبي، معتبرًا أن ما جرى “سلوك غير مقبول” داخل مؤسسة من المفترض أن تكون بيئة آمنة للتعلم.

وأضاف الأب أن الحادثة أحدثت صدمة داخل الأسرة، مطالبًا بمحاسبة المسؤول عن الواقعة واتخاذ إجراءات رادعة حتى لا تتكرر مع أي طالب آخر.

وعلى الفور، وجه مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات ما حدث، وتكليف الإدارة التعليمية بشبين القناطر باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

كما شدد على ضرورة متابعة الحالة الصحية والنفسية للطالب، والتأكد من تقديم الدعم اللازم له ولأسرته، مؤكدًا أن المديرية لن تسمح بتكرار أي تجاوز من هذا النوع.