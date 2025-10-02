إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن عصابات المخدرات في منطقة الكاريبي تصنف الآن كمحاربين غير شرعيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تخوض حاليًا "صراعًا مسلحًا ضد الجماعات المسلحة غير الرسمية"، وفق ما ورد في مذكرة اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس اليوم.

وكشف مسؤول مطلع، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث علنًا، أن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أبلغوا الكونجرس بهذا التصنيف يوم الأربعاء، ما يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات قانونية وعسكرية استثنائية ضد هذه الجماعات.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الإدارة الأمريكية لتوسيع نطاق مواجهة شبكات المخدرات المنظمة في منطقة الكاريبي، معتبرة أن تصنيفها كمحاربين غير شرعيين يتيح استخدام آليات إضافية لمكافحة نشاطاتها العنيفة والتجارية غير القانونية، مع التركيز على حماية الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون مع الحلفاء المحليين والدوليين.

وأشار مسؤولون إلى أن هذا التصنيف يفتح المجال أمام تنفيذ عمليات عسكرية محدودة وأعمال استخباراتية تستهدف قيادات هذه الجماعات، مع الحفاظ على الضوابط القانونية التي تحكم الإجراءات الأمريكية ضد الأعداء غير التقليديين.