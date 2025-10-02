قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن عصابات المخدرات في منطقة الكاريبي تصنف الآن كمحاربين غير شرعيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تخوض حاليًا "صراعًا مسلحًا ضد الجماعات المسلحة غير الرسمية"، وفق ما ورد في مذكرة اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس اليوم.

وكشف مسؤول مطلع، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث علنًا، أن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أبلغوا الكونجرس بهذا التصنيف يوم الأربعاء، ما يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات قانونية وعسكرية استثنائية ضد هذه الجماعات.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الإدارة الأمريكية لتوسيع نطاق مواجهة شبكات المخدرات المنظمة في منطقة الكاريبي، معتبرة أن تصنيفها كمحاربين غير شرعيين يتيح استخدام آليات إضافية لمكافحة نشاطاتها العنيفة والتجارية غير القانونية، مع التركيز على حماية الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون مع الحلفاء المحليين والدوليين.

وأشار مسؤولون إلى أن هذا التصنيف يفتح المجال أمام تنفيذ عمليات عسكرية محدودة وأعمال استخباراتية تستهدف قيادات هذه الجماعات، مع الحفاظ على الضوابط القانونية التي تحكم الإجراءات الأمريكية ضد الأعداء غير التقليديين.

إدارة ترامب الكونجرس عصابات المخدرات صراع مسلح منطقة الكاريبي محاربين غير شرعيين

