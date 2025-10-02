قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات

أ ش أ

 حقتت دولة الكويت إنجازا تاريخيا بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عبر تنفيذ أطول جراحة روبوتية عابرة للقارات في العالم على الإطلاق بمسافة بلغت 12 مليونا و34 ألفا و92 كلم بين مستشفى "جابر الأحمد" في الكويت ومستشفى "كروز فيرميلها" في البرازيل.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومجموعة "زين"- في بيان صحفي مشترك، اليوم /الخميس/- أن وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، والفريق الجراحي وممثلي "زين" ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي تسلموا الشهادة الرسمية من موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال مؤتمر صحفي أقيم بهذه المناسبة.
وأضاف البيان أن الإنجاز تحقق على يد فريق جراحي من مستشفى "جابر الأحمد" بقيادة الدكتور سليمان المزيدي والدكتور مهند الحداد والدكتور حمود الرشيدي، بالتعاون مع أطباء من الجانب البرازيلي بينهم الدكتور مارسيلو لوريرو والدكتور لياندرو توتي كافازولا، حيث تم إجراء عملية "فتق إربي" عبر أنظمة روبوتية متقدمة متصلة بشبكة اتصالات دولية مؤمنة وعالية السعة وأجريت العملية بنجاح وأمان محققة معيارا جديدا في مجال الجراحة الروبوتية عن بعد.
ونقل البيان عن وزير الصحة الكويتي قوله: "إن كوادرنا الطبية أثبتت أن الإرادة حين تقترن بالعلم والتقنية فإنها تكسر الحواجز الجغرافية وتجعل من الكويت منصة عالمية للابتكار الطبي".
وقالت المديرة العامة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة فرحان، إن هذا الإنجاز يجسد قيمة الابتكار حين يقترن بالكفاءة الطبية الوطنية والبنية الاتصالية المتقدمة ليصب في خدمة صحة الإنسان، مضيفة أن هذا النجاح ليس مجرد إنجاز تقني بل رسالة واضحة بأن الاستثمار في العلم والابتكار ينعكس مباشرة على حياة الناس وصحتهم.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة "زين الكويت" نواف الغربللي، قوله: إن هذا الإنجاز هو خطوة جادة نحو مستقبل رقمي تزخر فيه التكنولوجيا لخدمة الإنسان من الكويت إلى العالم وتجسيد لاستراتيجية الشركة الجديدة (4WARD)، مضيفة أن مساهمة "زين" مع مؤسسات الدولة الكويتية تؤكد ريادتها في دفع التحول الرقمي في القطاع الصحي وتثبت أن الكويت تمتلك الكفاءات والمقومات لقيادة عصر جديد تختفي فيه الحدود الجغرافية أمام قوة الابتكار التكنولوجية.
وأوضح الغربللي، أن دور "زين" كمزود للبنية التحتية الرقمية دفعها لتسخير تقنياتها المتقدمة في عمليات الربط الرقمي العابر للقارات لتوفير زمن استجابة فائق السرعة بلغ 199 مللي ثانية فقط مما ضمن نجاح هذه الجراحة.
 

الكويت جينيس العالم

