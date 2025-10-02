وزير الخارجية الإيطالي: الرئيس الفلسطيني يزور بلادنا نوفمبر المقبل

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم /الخميس/، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل إلى روما، في 7 نوفمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية الإيطالي- أمام مجلس النواب، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية- إن "في 7 نوفمبر، سنرحب برئيس السلطة الفلسطينية في روما، لمواصلة الحوار والعمل المشترك لتعزيز السلطة الفلسطينية، مع التركيز على إعادة الإعمار".

وأضاف: "ستواصل الحكومة العمل بثبات وإصرار من أجل السلام في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعم قيام دولة فلسطينية"، مؤكدا أنه "لطالما كنا مؤيدين لحل الدولتين.. تدعم إيطاليا بشدة حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن "الحكومة مستعدة لإعلان الاعتراف بدولة فلسطين شريطة استيفاء شروط أساسية؛ أهمها: إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح حركة حماس، واستبعادها من المشاركة في العملية السياسية والحكومية".