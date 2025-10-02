قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي

محمد رمضان
محمد رمضان
يمنى عبد الظاهر

أعلن النجم محمد رمضان عن دخول اسمه في المرحلة الأولى لحفل توزيع جوائز جرامي، إذ تُقام الليلة التصفيات الأولى للمرشحين.

وكتب رمضان عبر «انستجرام»: «الحمد لله دخول اسمي رسميًا في المرحلة الاولى لجوائز جرامي بأغنية أنا أنت، يعرف العالم قوة جمهوري بتوصل لفين».

وطرح محمد رمضان، مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان «صحابي عزموني»، على «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية، من كلمات وألحان إسلام كان، وتوزيع وميكس وماستر ديزل، وصُمم فيديو كليب الأغنية بـ«الأنيميشن» بواسطة معاذ محمود.

أغنية «أنا أنت»، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان مصطفى تاج، توزيع وميكس وماستر إيهاب كلوبيكس.

وتقول كلمات أغنية «أنا أنت»:

أنا.. أنت.. أنا.. أنت..أنا بحضر.. أنت تقلب

أنا بنجح.. أنت تندب.. في الملعب ببقى ميسي

والجري جنبي يتعب.. أنا بصرف أنت تحسب

أرقام تخض ترعب.. لو كل دول في كفة

الكفة بتاعتي تغلب.. أنا بطلع.. أنت تنزل

أنا مافيا.. أنت هلهل..الناس تشوفني تفرح

إلا إنت مني تقفل.. أنا أكمل أنت تفصل

الكلمة مني تشغل..الناس تشوفني سكر

وعينيك تشوفني فلفل..أنا ثابت.. أنت ترعش

أنا دايس أنت.. أنت تنتش..عمرك ما تبقى زيي

أنا جعفر.. أنت إش إش..أنا أجيبها وأنت تقلش

أفردها أنت كشكش..على طول تاكل وتنكر

وأديك تقول مخدتش ..أنا بركب.. أنت تركن

أنا لازم.. أنت ممكن ..ملك الغابة بجلالته

يا حصان بتجري درجن..أنا بحر وأنت جركن

أنا حوت يا سمكة سلمون..ع الارض ليا هيبتي والاسم بس يوزن



 

محمد رمضان جوائز جرامي صحابي عزموني معاذ محمود مصطفى حدوتة مصطفى تاج

